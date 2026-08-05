ASCOLI PICENO – Giornata importante nel capoluogo.
Oggi, 5 agosto, Ascoli Piceno festeggia Sant’Emidio.
Si sta celebrando il Patrono fin dalle prime ore del mattino con il basilico benedetto e lo splendore della Cattedrale. Un’importante parte di piazza Arringo è stata riaperta per permettere a cittadini e turisti di cogliere il basilico.
Nel pomeriggio altre iniziative fra cui la Processione nel centro storico e in serata la storica Tombolata spostata in piazza del Popolo (causa lavori in piazza Arringo) e i fuochi d’artificio.
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