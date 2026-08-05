Nel pomeriggio altre iniziative fra cui la Processione nel centro storico e in serata la storica Tombolata spostata in piazza del Popolo e i fuochi d’artificio

ASCOLI PICENO – Giornata importante nel capoluogo.

Oggi, 5 agosto, Ascoli Piceno festeggia Sant’Emidio.

Si sta celebrando il Patrono fin dalle prime ore del mattino con il basilico benedetto e lo splendore della Cattedrale. Un’importante parte di piazza Arringo è stata riaperta per permettere a cittadini e turisti di cogliere il basilico.

Nel pomeriggio altre iniziative fra cui la Processione nel centro storico e in serata la storica Tombolata spostata in piazza del Popolo (causa lavori in piazza Arringo) e i fuochi d’artificio.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.