ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione veicolare per smontaggio gru – Cantiere palazzo Saladini Pilastri ubicato in corso Mazzini
Con l’Ordinanza dirigenziale 495 del 13 agosto 2026 l’Amministrazione ordina per il giorno 01 settembre 2026 dalle ore 05:00 alle ore 22:00 e per il giorno 14 settembre 2026 dalle 07:00 alle 22:00:
C.so G. Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e Via G. Sacconi
- l’interdizione temporanea del transito veicolare;
- divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati per il tratto medesimo.
Al fine di consentire l’ingresso/uscita dai passi carrabili presenti lungo la via, si autorizza i suddetti titolari a transitare in senso contrario di marcia.
Via P. Alamanni
- obbligo di svolta a destra in Via P. Alamanni per tutte le provenienze da Via L. Mercantini;
Dovranno essere posizionate nr. 02 transenne con divieto di transito (la prima su Via L. Mercantini/Via P. Alamanni e la seconda su Via P. Alamanni/Corso Mazzini) al fine di evitare
l’uscita dei veicoli verso Corso Mazzini.
Presenza obbligatoria di movieri:
- Piazza Matteotti/Corso Mazzini G. dovrà essere posta una transenna con divieto di transito;
- Corso G. Mazzini/Via Sacconi, al fine di consentire in sicurezza l’ingresso in senso contrario di marcia dei titolari dei passi carrabili;
- nei tratti di occupazione totale della carreggiata al fine di coordinarsi con le altre postazioni sopra indicate.
Si specifica che la presenza dei movieri, nei punti sopra indicati, dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori.
La sospensione di qualsiasi autorizzazione rilasciata per la chiusura di vie afferenti a Corso Mazzini.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo