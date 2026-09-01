ASCOLI PICENO – Ascoli si prepara a ospitare il tradizionale appuntamento con il calcio a cinque: venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17:00, il palazzetto “Ezio Galosi” di Monterocco sarà il teatro della nona edizione del Memorial Antonio Bellini, triangolare organizzato dalla famiglia di Antonio insieme all’Ascoli Calcio a 5.

Un appuntamento in ricordo di Antonio, ascolano doc, dirigente sportivo e socio fondatore del Miracolo Piceno Ascoli Calcio a 5, prematuramente scomparso 10 anni fa. Sul terreno di gioco, in una giornata patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, dalla Divisione Nazionale Calcio a 5 e dal Comitato Regionale Figc Lnd, e organizzata anche in collaborazione con l’Associazione AscolTiamo, si sfideranno Global Work Capurso, Futsal Torrita e Active Network Viterbo, tutte protagoniste dei massimi campionati nazionale di calcio a cinque.

“Siamo molto felici – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – di ospitare anche quest’anno il Memorial Antonio Bellini. Un appuntamento che ormai è diventato un punto fermo nel panorama sportivo cittadino, capace di unire il ricordo di una persona amata e stimata, al valore che lo sport sa trasmettere. Ascoli si conferma ancora una volta città di riferimento per grandi eventi sportivi, in grado di attrarre squadre di primissimo livello. Sarà una bella occasione per ricordare Antonio, insieme ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

“Questa manifestazione – ha aggiunto l’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri – rappresenta un’occasione importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la crescita e la promozione della città. Ringrazio il fratello Andrea e l’Ascoli Calcio a 5 che, anno dopo anno, si impegnano per mantenere viva questa tradizione in ricordo del caro Antonio”.

L’assessore allo Sport, Nico Stallone, ha concluso: “Antonio Bellini è stato un amico ed un personaggio molto importante per la crescita del calcio a cinque nel Piceno. La sua passione e il suo amore per questo sport hanno contribuito al raggiungimento di grandi risultati: è giusto ricordarlo con un prestigioso appuntamento come questo”. Chiosa finale per Andrea Bellini, fratello di Antonio: “In questo decennale della scomparsa di mio fratello, voglio ringraziare chi ogni anno ci permette di ricordarlo con questo triangolare di Calcio a 5 ad alti livelli: dalle squadre partecipanti, protagoniste in campo in maniera assolutamente gratuita, al Comune di Ascoli, passando per la Divisione Calcio a 5 e la LND Regionale, sempre presenti con i loro dirigenti. L’ingresso è gratuito, invitiamo tutti ad assistere allo spettacolo per un bel pomeriggio di sport”.

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