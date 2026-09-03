Dalle ore 9 alle ore 18.30 (con una pausa tra le 13 e le 15), il programma prevede attività interattive, percorsi esperienziali, scoperta dei mezzi e delle attrezzature dei Vigili del Fuoco

ASCOLI PICENO – Domenica 6 settembre Piazza Immacolata ad Ascoli Piceno si trasformerà in una vera e propria “città dei pompieri” con “Pompieropoli”, l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Vivi Maggiore e patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, che per un giorno permette ai bambini di indossare i panni dei Vigili del Fuoco. Dalle ore 9 alle ore 18.30 (con una pausa tra le 13 e le 15), il programma prevede attività interattive, percorsi esperienziali, scoperta dei mezzi e delle attrezzature dei Vigili del Fuoco, giochi e tanto divertimento.

Sarà presente anche l’Avis, con attività dedicate ai più piccoli, e un’area truccabimbi e disegni da colorare per dare spazio alla creatività. “Sarà una bella giornata, pensata per tutti: i bambini potranno vivere un’esperienza unica indossando i panni dei nostri Vigili del Fuoco e le famiglie potranno trascorrere insieme una domenica di gioco e scoperta. Colgo l’occasione per ringraziare i Vigili del Fuoco per il lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza di tutti. Iniziative come questa ci permettono di far conoscere da vicino il loro impegno, in particolare ai più piccoli”.

L’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri, ha aggiunto: “Con ‘Pompieropoli’ offriamo alla città un altro appuntamento, questa volta dedicato ai più piccoli e alle famiglie. È la conferma della varietà dell’offerta di eventi che stiamo costruendo per Ascoli: momenti diversi per pubblici diversi, capaci di animare la città in ogni sua espressione, dalla cultura alla formazione fino al puro divertimento per i bambini”.

Per tutte le informazioni: https://www.comune.ap.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/28333

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