Ascoli-Benevento 1-0
Terza giornata campionato Serie B 2026/27
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese (87’ Gattoni), Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani (72’ Acampora), Corradini; Silipo (53’ De Pieri), Perciun (53’ Brunori), D’Uffizi; Gori (53’ Chakir). A disp.: Crespi, Nicoletti, Oliveri, Russo, Lo Scalzo, Ricci, Bolsius. All. Tomei
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Saio (84’ Okereke), Beruatto (67’ Pierozzi); Maita, Prisco; (63’ Siatounis), Tumminello (46’ Dalle Mura), Cherubini (46’ Kouan); Salvemini. A disp.: Esposito, Sylla, Caldirola, Mannini, Schimmenti, Mignani, Talia. All.: Floro Flores
ARBITRO: Ayroldi di Molfetta
RETI: 83’ rig. Brunori (A)
NOTE: ammoniti Rizzo (A), Curado (A), Beruatto (B), Maita (B), Kouan (B). Al 41’ espulso Prisco (B) per somma di ammonizioni. Spettatori 12.997 (9.286 abbonati e 511 ospiti) per un incasso di 102.484,94 € (rateo abbonamenti 71.934,94 €). Rec. 4’ pt, 8’ st.
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara, caldo torrido
1- tiro di Tumminello dal limite palla alta sopra la traversa
6- tiro in diagonale di Gori palla fuori
18- Curado chiude un pericoloso Beruatto davanti a Vitale
20- Ammonito Prisco
21- spunto di Silipo, palla che arriva a Guiebre tiro deviato
27. Dribbling e di finte di D’Uffizi tiro di sinistro deviato
28- Cooling break
38- tiro rasoterra di Beruatto dalla zona del rigore fuori di poco
41- tensione tra Prisco e Rizzo. L’arbitro ammonisce i due giocatori, ma il viene espulso Prisco per doppio giallo
44- Ammonito Curado per un fallo su Cherubini
45- Quattro minuti di recupero
49- Finisce il primo
SECONDO TEMPO
46- Riprende il match. Cambi nel Benevento fuori Tumminello e Cherubini dentro Kouan e Dalle Mura.
50- pericoloso Kouan, tiro con la punta che passa poco sopra la traversa
53- Triplo cambio Ascoli: fuori Perciun, Silipo e Gori, dentro Chakir, Brunori e De Pieri
55- miracolo di Vannucchi su un colpo di testa di Chakir
56- Rigore per l’Ascoli per fallo di mano. Dopo il Var non viene concesso il rigore
64- cambio Benevento dentro Siatounis per Lamesta
66- Ammonito Beruatto per una trattenuta su Milanese
68- cambio Benevento: fuori Beruatto, dentro Pierozzi. Perdono tempo e giocano un minuto 9, ammonito Maita per proteste
71- Cooling break
73- cambio Ascoli: fuori Damiani, dentro Acampora.
82- Rigore per l’Ascoli. fallo di Kouan su Corradini. Confermato dopo il Var
84- GOL ASCOLI con Brunori, che infila dal dischetto
85- Ammonito Kouan per un fallo su De Pieri appena fuori area
87- Punizione dai 20 metri batte Brunori che prende la barriera
88- cambio Ascoli: esordisce Gattoni che entra al posto di Milanese
90 – otto minuti di recupero
99- dopo gli ultimi assalti del Benevento di chiude il match
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