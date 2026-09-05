Ascoli-Benevento 1-0

Terza giornata campionato Serie B 2026/27

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese (87’ Gattoni), Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani (72’ Acampora), Corradini; Silipo (53’ De Pieri), Perciun (53’ Brunori), D’Uffizi; Gori (53’ Chakir). A disp.: Crespi, Nicoletti, Oliveri, Russo, Lo Scalzo, Ricci, Bolsius. All. Tomei

 

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Saio (84’ Okereke), Beruatto (67’ Pierozzi); Maita, Prisco; (63’ Siatounis), Tumminello (46’ Dalle Mura), Cherubini (46’ Kouan); Salvemini. A disp.: Esposito, Sylla, Caldirola, Mannini, Schimmenti, Mignani, Talia. All.: Floro Flores

 

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

 

RETI: 83’ rig. Brunori (A)

 

NOTE: ammoniti Rizzo (A), Curado (A), Beruatto (B), Maita (B), Kouan (B). Al 41’ espulso Prisco (B) per somma di ammonizioni. Spettatori 12.997 (9.286 abbonati e 511 ospiti) per un incasso di 102.484,94 € (rateo abbonamenti 71.934,94 €). Rec. 4’ pt, 8’ st.

PRIMO TEMPO

 

0- Inizia la gara, caldo torrido

 

1- tiro di Tumminello dal limite palla alta sopra la traversa

 

6- tiro in diagonale di Gori palla fuori

18-  Curado chiude un pericoloso Beruatto davanti a Vitale

 

20- Ammonito Prisco

 

21- spunto di Silipo, palla che arriva a Guiebre tiro deviato

27. Dribbling e  di finte di D’Uffizi tiro di sinistro deviato

28- Cooling break

 

38- tiro rasoterra di Beruatto dalla zona del rigore  fuori di poco

41-  tensione  tra Prisco e Rizzo. L’arbitro ammonisce i due giocatori, ma il viene espulso Prisco per doppio giallo

 

44- Ammonito Curado per un fallo su Cherubini

45- Quattro minuti di recupero

49- Finisce il primo

SECONDO TEMPO

 

46- Riprende il match. Cambi nel Benevento fuori Tumminello e Cherubini dentro Kouan e Dalle Mura.

50-  pericoloso Kouan, tiro con la punta che passa poco sopra la traversa

 

53- Triplo cambio Ascoli: fuori Perciun, Silipo e Gori, dentro Chakir, Brunori e De Pieri

55- miracolo di Vannucchi su un colpo di testa  di Chakir

56- Rigore per l’Ascoli per fallo di mano. Dopo il Var non viene concesso il rigore

64-  cambio Benevento dentro Siatounis per Lamesta

66- Ammonito Beruatto per una trattenuta  su Milanese

68-  cambio Benevento: fuori Beruatto, dentro Pierozzi. Perdono tempo e giocano un minuto 9, ammonito Maita per proteste

71- Cooling break

73-  cambio Ascoli: fuori Damiani, dentro Acampora.

82- Rigore per l’Ascoli.  fallo di Kouan su Corradini. Confermato dopo il Var

84- GOL ASCOLI con Brunori, che infila dal dischetto

85- Ammonito Kouan per un fallo  su De Pieri appena fuori area

87- Punizione dai 20 metri batte Brunori che prende la barriera

88-  cambio Ascoli: esordisce Gattoni  che entra al posto di Milanese

90 – otto minuti di recupero

99- dopo gli ultimi assalti del Benevento di chiude il match

 

 

 


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