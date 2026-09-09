MONTALTO DELLE MARCHE – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per il recupero e la

sistemazione di via Giuseppe Sacconi e dei garage comunali in largo della Vittoria, nel

comune di Montalto delle Marche, autorizzando e concedendo un contributo

complessivo di 1 milione di euro finanziato nell’ambito dell’Ordinanza commissariale

137 del 2023.

“L’approvazione del progetto esecutivo consente ora di procedere verso le successive

fasi attuative dell’opera, che punta a restituire funzionalità, sicurezza e accessibilità a

un comparto urbano strategico per il capoluogo di Montalto, contribuendo al

percorso di ricostruzione e rigenerazione del territorio colpito dal terremoto –

conferma il commissario straordinario Guido Caselli -. Si tratta di un risultato

fondamentale che arriva grazie alla collaborazione fattiva tra Comune, Usr e la

Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione del progetto esecutivo per via

Sacconi e per i garage comunali di largo della Vittoria: un risultato frutto di un lungo

lavoro di progettazione e di atti amministrativi portati avanti dai nostri uffici in

accordo con l’ USR. Si tratta di un intervento da un milione di euro che non è solo

ricostruzione post-sisma, ma rappresenta una visione di futuro: restituiamo sicurezza,

decoro e soprattutto accessibilità a un’area strategica di Montalto. Ma non solo: il

nuovo collegamento pedonale tra via Peretti e via Peracchia e l’ascensore che

collegherà la Provinciale 23 a via Sacconi cambieranno concretamente la vita

quotidiana degli abitanti del centro storico e dei visitatori. Un intervento sinergico agli

altri cantieri in corso nel centro storico a partire dal Palazzo Comunale. Voglio quindi ringraziare ancora una volta il commissario straordinario Guido Caselli,

l’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche e la Regione Marche guidata dal

presidente Acquaroli per l’attenzione e la collaborazione fattiva dimostrata verso il

nostro Comune. Queste notizie ci danno contezza del fatto che, lavorando insieme, la

ricostruzione avanza davvero e diventa reale opportunità di sviluppo” dichiara il

sindaco Daniel Matricardi.

Il progetto prevede la ristrutturazione dei garage comunali attraverso opere di messa

in sicurezza dei terrapieni e la realizzazione delle necessarie dotazioni edilizie e

impiantistiche per garantirne la piena fruibilità pubblica. Sono inoltre programmati il

ripristino della pavimentazione di via Peracchia, interventi per il drenaggio delle acque

meteoriche e l’adeguamento dei sottoservizi esistenti.

Tra le opere più significative figura la realizzazione di un nuovo percorso pedonale di

collegamento tra via Peretti e via Peracchia, comprensivo di un sottopasso interrato

e delle necessarie strutture di contenimento.

Il programma include inoltre il recupero

estetico del muro di terrapieno a monte di via Peretti e l’installazione di un ascensore

con tre fermate per collegare verticalmente la Strada provinciale 23 con via Sacconi,

migliorando l’accessibilità dell’area urbana.

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