MONTALTO DELLE MARCHE – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per il recupero e la
sistemazione di via Giuseppe Sacconi e dei garage comunali in largo della Vittoria, nel
comune di Montalto delle Marche, autorizzando e concedendo un contributo
complessivo di 1 milione di euro finanziato nell’ambito dell’Ordinanza commissariale
137 del 2023.
“L’approvazione del progetto esecutivo consente ora di procedere verso le successive
fasi attuative dell’opera, che punta a restituire funzionalità, sicurezza e accessibilità a
un comparto urbano strategico per il capoluogo di Montalto, contribuendo al
percorso di ricostruzione e rigenerazione del territorio colpito dal terremoto –
conferma il commissario straordinario Guido Caselli -. Si tratta di un risultato
fondamentale che arriva grazie alla collaborazione fattiva tra Comune, Usr e la
Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli”.
“Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione del progetto esecutivo per via
Sacconi e per i garage comunali di largo della Vittoria: un risultato frutto di un lungo
lavoro di progettazione e di atti amministrativi portati avanti dai nostri uffici in
accordo con l’ USR. Si tratta di un intervento da un milione di euro che non è solo
ricostruzione post-sisma, ma rappresenta una visione di futuro: restituiamo sicurezza,
decoro e soprattutto accessibilità a un’area strategica di Montalto. Ma non solo: il
nuovo collegamento pedonale tra via Peretti e via Peracchia e l’ascensore che
collegherà la Provinciale 23 a via Sacconi cambieranno concretamente la vita
quotidiana degli abitanti del centro storico e dei visitatori. Un intervento sinergico agli
altri cantieri in corso nel centro storico a partire dal Palazzo Comunale. Voglio quindi ringraziare ancora una volta il commissario straordinario Guido Caselli,
l’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche e la Regione Marche guidata dal
presidente Acquaroli per l’attenzione e la collaborazione fattiva dimostrata verso il
nostro Comune. Queste notizie ci danno contezza del fatto che, lavorando insieme, la
ricostruzione avanza davvero e diventa reale opportunità di sviluppo” dichiara il
sindaco Daniel Matricardi.
Il progetto prevede la ristrutturazione dei garage comunali attraverso opere di messa
in sicurezza dei terrapieni e la realizzazione delle necessarie dotazioni edilizie e
impiantistiche per garantirne la piena fruibilità pubblica. Sono inoltre programmati il
ripristino della pavimentazione di via Peracchia, interventi per il drenaggio delle acque
meteoriche e l’adeguamento dei sottoservizi esistenti.
Tra le opere più significative figura la realizzazione di un nuovo percorso pedonale di
collegamento tra via Peretti e via Peracchia, comprensivo di un sottopasso interrato
e delle necessarie strutture di contenimento.
Il programma include inoltre il recupero
estetico del muro di terrapieno a monte di via Peretti e l’installazione di un ascensore
con tre fermate per collegare verticalmente la Strada provinciale 23 con via Sacconi,
migliorando l’accessibilità dell’area urbana.
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