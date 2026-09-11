ROTELLA – Si terrà domenica 13 settembre alle 16 l’iniziativa “Esplorando Rotella” evento culturale gratuito con guida turistica.
L’appuntamento è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche APS, con la collaborazione del Comune di Rotella, nell’ambito del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
L’itinerario prevede una visita guidata alla scoperta di Rotella, uno dei borghi autentici d’Italia.
Tra i siti di interesse che saranno visitati c’è anche il Museo del Marroncino dell’Ascensione.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 393 9365509. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 40 persone.
L’iniziativa rientra nel programma generale del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, che coinvolge nove comuni del territorio: Ascoli Piceno, Venarotta, Monteprandone, Grottammare, Offida, Ripatransone, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella.
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