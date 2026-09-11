Il Simposio si congeda con un aperitivo conviviale in cantiere e con due repliche di “Alba”, spettacolo della compagnia teatrale Lo Stormo: una riservata agli ospiti dell’evento, l’altra aperta al pubblico su prenotazione tramite Eventbrite

ACQUASANTA TERME – Da secoli il travertino racconta questo angolo di Marche: nelle chiese, nei ponti, nei borghi che punteggiano le vallate intorno ad Acquasanta Terme. Il 19 e 20 settembre quella storia torna al centro della scena con il Simposio del Travertino Acquasantano, due giornate promosse dal Comune di Acquasanta Terme insieme al Museo Diffuso del Travertino Acquasantano (MuTA), con il sostegno del BIM Tronto – Unione Montana del Tronto e Valfluvione e della Regione Marche, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne “Ascoli Piceno”. L’evento si svolgerà presso il Cantiere Flli. Tancredi, in Zona Industriale ad Acquasanta Terme.

«Il ritorno del Simposio del Travertino ad Acquasanta Terme è per noi motivo di grande orgoglio», dichiara il Sindaco di Acquasanta Terme Sante Stangoni. «Un evento che dà lustro alla nostra comunità e all’intero territorio, valorizzando una risorsa identitaria come il travertino e restituendole il ruolo che merita, tra storia, arte e futuro».

Elisa Ionni, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Acquasanta Terme, allacciandosi alle parole del primo cittadino prosegue: «Continuiamo a investire nel territorio con eventi che non restino fini a se stessi ma che possano essere in grado di generare effetti volti alla valorizzazione degli antichi mestieri, alla rigenerazione dei borghi e alla valorizzazione delle risorse locali con un monito alle prospettive future.»

Sabato 19 settembre

La giornata, condotta dalla giornalista Antonella Coccia e curata dall’antropologo Giacomo Recchioni, ripercorre il rapporto tra il travertino e la storia del territorio, tra fonti classiche, arte picena e nuove letture antropologiche. Dopo i saluti istituzionali si succedono gli interventi di:

Maria Luce Sestili (MIM): gli studi ottocenteschi di Antonio Orsini sul travertino

Giacomo Recchioni (antropologo): il travertino nei riti funerari antichi

Stefano Papetti (curatore scientifico dei Musei Civici di Ascoli Piceno): la scultura in travertino ad Ascoli dal Rinascimento al Barocco

Manuel Scortichini (Unicam SAAD): il progetto “Travertino Living Lab”

Il pomeriggio prosegue con il talk istituzionale “Eterno e sicuro: il travertino come legame tra passato e futuro” e con l’intervento di Barbara Toce, che racconta un’imprenditoria femminile capace di reinventare gli usi della pietra.

Nel tardo pomeriggio, sul ponte di Quintodecimo, va in scena lo svelamento della Fontana, opera realizzata dall’artista ascolano Ado Brandimarte appositamente per il Simposio. Ad accompagnare l’inaugurazione, un aperitivo e la musica dal vivo di Acqua d’Amare.

Domenica 20 settembre

Condotta dal giornalista Paolo Notari e curata da Carlo Bachetti Doria, la seconda giornata sposta lo sguardo sull’arte e sulla trasformazione della pietra. Si apre con una camminata guidata lungo le antiche mulattiere che compongono il percorso del museo diffuso, che include anche l’inaugurazione del restyling della Fontana del Ciclista a Santa Maria, a cura di Lavinio Velenosi. Nel pomeriggio si susseguono gli interventi di:

Giacomo Recchioni: “In cammino verso il Museo Diffuso: dalla cava alla comunità”

Carlo Bachetti Doria (Docente UNICAM): estetica, identità e valorizzazione del territorio attraverso il travertino

Giuliano Giuliani (scultore): conversazione sulla propria ricerca artistica

Mario Savini (Docente Unicam e curatore padiglione Haiti Biennale di Venezia 2026): il ruolo dell’arte contemporanea nella ricostruzione dell’entroterra

Il Simposio si congeda con un aperitivo conviviale in cantiere e con due repliche di “Alba”, spettacolo della compagnia teatrale Lo Stormo: una riservata agli ospiti dell’evento, l’altra aperta al pubblico su prenotazione tramite Eventbrite.

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