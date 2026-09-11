ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno si prepara ad accogliere il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che martedì 22 settembre sarà in città in occasione dell’inaugurazione di Anima Picena Student Housing, la nuova struttura dedicata agli studenti universitari in via Piemonte.

“Una presenza istituzionale di primo piano che accompagna l’apertura di un nuovo spazio destinato ad ampliare l’offerta di servizi per gli studenti e a rafforzare il ruolo di Ascoli come città universitaria” affermano dall’Arengo.

“Siamo orgogliosi di accogliere ad Ascoli Piceno il Ministro Anna Maria Bernini – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti –. La sua presenza rappresenta un segnale importante di attenzione nei confronti della nostra città e del lavoro che stiamo portando avanti per renderla sempre più attrattiva per studenti, giovani e nuove professionalità. Crediamo in una città capace di offrire opportunità concrete: formazione, servizi, spazi di qualità e condizioni che permettano ai ragazzi di scegliere Ascoli per studiare, costruire relazioni e immaginare qui una parte del proprio futuro. L’università è uno degli strumenti più importanti per far crescere il territorio e questa inaugurazione aggiunge un altro tassello al percorso intrapreso negli ultimi anni”.

“Anima Picena nasce come progetto di student housing di alto livello, pensato non soltanto come luogo in cui vivere, ma come spazio capace di accompagnare l’esperienza universitaria e favorire la nascita di una vera comunità studentesca” aggiungono dall’Arengo.

“In questo progetto la famiglia Tosti non ha pensato soltanto a creare posti letto, ma a costruire un vero habitat, capace di avere le caratteristiche e il calore di un ambiente familiare” ha aggiunto l’imprenditore Giuliano Tosti. “Anima Picena nasce con l’idea di offrire agli studenti un luogo in cui sentirsi accolti, vivere bene il proprio percorso universitario e trovare spazi pensati per lo studio, la socialità e la vita quotidiana”.

“L’inaugurazione rappresenterà così un momento dedicato non soltanto alla nuova struttura, ma al futuro della presenza universitaria in città e alle opportunità che formazione, servizi e investimenti possono generare per l’intero territorio” proseguono dall’Arengo.

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