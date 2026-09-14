Un applauso va ai numerosi volontari di Roccafluvione che hanno creato la serata, i giochi, i premi, l’allestimento. Fare comunità nei piccoli comuni è darsi la mano per camminare insieme

COLLI DEL TRONTO – Colli del Tronto vince la terza edizione di “Giochi senza confini” a Roccafluvione. La divertente competizione organizzata dall’amministrazione Comunale di Roccafluvione in collaborazione con la Proloco, ha visto Maltignano, Palmiano, Colli del Tronto e Roccafluvione sfidarsi simpaticamente nel torneo più folle che ci sia.

Un evento estivo che unisce, che crea rete, dialogo tra comuni, amicizie nuove, collegamenti, scoperte, realtà diverse.

A vincere è stato Colli del Tronto che ha portato a casa il Tartufo D’oro, secondo posto per Roccafluvione, terzo Palmiano e quarto Maltignano.

Il tutto alla presenza di un numeroso pubblico presso il Nero Palace, un pubblico divertito, allegro e festoso. Presenti i vari sindaci: Emidio Ortolani per Palmiano, Luca Morganti per Colli del Tronto, la vicesindaco reggente di Maltignano Federica Filiaggi, il consigliere regionale Andrea Cardilli e il sindaco di Roccafluvione Emiliano Sciamanna che insieme a tutti gli altri, ha ricordato il sindaco di Maltignano Claudio Flamini, scomparso due mesi fa.

Un applauso va ai numerosi volontari di Roccafluvione che hanno creato la serata, i giochi, i premi, l’allestimento. Fare comunità nei piccoli comuni è darsi la mano per camminare insieme.

L’appuntamento è per la quarta edizione, nell’estate 2027.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.