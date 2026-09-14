Il progetto nasce dall’idea di realizzare un teatro temporaneo fatto di balle di paglia, un piccolo anfiteatro naturale nel quale il pubblico potrà sedersi e vivere un’esperienza culturale immersiva, popolare e contemporanea

MALTIGNANO – Dal 18 al 20 settembre, a Caselle di Maltignano, prenderà vita “Parole di Paglia”, un festival dedicato al teatro di strada, al circo contemporaneo, alla musica, agli incontri culturali, ai laboratori per bambini e alla valorizzazione del paesaggio rurale.

Il progetto nasce dall’idea di realizzare un teatro temporaneo fatto di balle di paglia, un piccolo anfiteatro naturale nel quale il pubblico potrà sedersi e vivere un’esperienza culturale immersiva, popolare e contemporanea. La paglia, materiale semplice e profondamente legato alla terra, diventa così elemento scenografico, simbolo della memoria contadina e luogo di incontro per la comunità.

Il festival è promosso da Compagnia dei Folli e Comune di Maltignano e si inserisce in un percorso di valorizzazione dei borghi e dei territori, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di partecipazione culturale, promuovere il patrimonio locale e favorire un dialogo tra arti performative, paesaggio, tradizioni e comunità.

“Parole di Paglia” propone un programma articolato su tre giornate, con attività rivolte a pubblici diversi. Ogni pomeriggio, alle 18:30, sono previsti laboratori per bambini, dedicati alla natura, al grano, alla paglia, al pane e alla cultura contadina. Le serate si apriranno alle 21:00 con momenti di accoglienza a cura della Compagnia dei Folli, per poi proseguire con incontri, spettacoli e concerti.

Venerdì 18 settembre, dopo i laboratori e l’accoglienza del pubblico, il giornalista Luca Capponi intervisterà Zeno Rossi, direttore della rivista RAMEN, in un incontro dedicato al racconto, alla cultura, all’arte e ai territori. A seguire, spazio alla musica con il Concertino Burro e Salvia, quindi alla performance Swaylove della Compagnia dei Folli e al concerto della Piceno Brass Band.

Sabato 19 settembre il programma proseguirà con i laboratori per bambini, l’accoglienza della Compagnia dei Folli e l’incontro “Il forno Grano” con Daniele Ciabattoni, dedicato al pane, alle farine e alle produzioni artigianali. La serata continuerà con Circo Diatonico, tra circo, jazz, sonorità balcaniche e musica popolare italiana, e con un intervento finale di musica popolare.

Domenica 20 settembre, dopo i laboratori e l’accoglienza, Luca Capponi presenterà il suo nuovo libro “Gli alberi non scappano”, un’opera intensa e profonda che attraversa luoghi nascosti, bui, scomodi e spesso dimenticati dell’anima. A seguire, il teatro comico musicale della Microband e il gran finale con la Compagnia dei Folli.

Durante le tre giornate sarà inoltre realizzato un intervento di land art a cura della Frida Art Academy, diretta da Zeno Rossi: un’opera site-specific in dialogo con il paesaggio, la paglia e l’identità rurale del territorio.

Il festival si svolgerà a Caselle di Maltignano, in un’area immersa nel paesaggio agricolo, pensata per accogliere il teatro di paglia e le diverse attività in programma. “Parole di Paglia” vuole essere un invito a vivere il territorio in modo nuovo, attraverso la cultura, lo spettacolo dal vivo e la condivisione.

L’iniziativa si inserisce nel progetto M3 – Musei, Mete e Made in Piceno, realizzato con il co-finanziamento della Regione Marche a valere sul bando “Avviso per la selezione di progetti integrati volti alla riqualificazione e valorizzazione dei borghi storici presentati dai Comuni iscritti all’elenco di cui all’art. 3 della L.R. 29/2021”.

Il progetto vede inoltre il coinvolgimento del BIM Tronto, nell’ambito delle azioni di valorizzazione del territorio, dei borghi e delle comunità locali.

“Parole di Paglia” rappresenta così un’occasione per mettere in relazione spettacolo dal vivo, cultura rurale, memoria contadina e partecipazione collettiva, trasformando per tre giorni un luogo del territorio in uno spazio di incontro, racconto e meraviglia.

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