ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova comunicano che, a partire da lunedì 21 settembre, entrerà in funzione il nuovo sistema di raccolta rifiuti per pannolini e pannoloni.

Da questa data saranno attivi i circa 200 nuovi cassonetti intelligenti, installati nei diversi quartieri della città e posizionati nelle vicinanze delle utenze che ne hanno fatto richiesta. Il nuovo servizio è esclusivamente destinato agli utenti che hanno precedentemente segnalato l’utilizzo del sacco azzurro. Dotati di lettore ottico, consentiranno di conferire pannolini e pannoloni in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora della settimana, garantendo così maggiore flessibilità e comodità per le famiglie. Il nuovo sistema andrà a sostituire il precedente servizio di conferimento su strada ed ha come obiettivo quello di rendere la città più pulita e sostenibile.

“L’avvio del nuovo sistema di raccolta dei pannolini e dei pannoloni rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione dei servizi della nostra città. È un intervento concreto che si inserisce nella più ampia strategia dell’Amministrazione per una città sempre più moderna, sostenibile e attenta alla qualità della vita dei cittadini” ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi: “La possibilità di conferire in qualsiasi momento, attraverso cassonetti intelligenti distribuiti sul territorio, rende il servizio più semplice e flessibile e, allo stesso tempo, contribuisce a migliorare il decoro urbano. Abbiamo scelto di investire in una soluzione che mette insieme tecnologia, maggiore efficienza e attenzione alle esigenze quotidiane delle famiglie”.

Per utilizzare il cassonetto intelligente sarà necessario utilizzare la tessera sanitaria associata all’utenza Tari. Avvicinando la tessera al lettore presente sul cassonetto, il sistema ne consentirà l’apertura. Una volta aperto lo sportello, sarà possibile inserire il sacchetto azzurro e aspettare la chiusura automatica del contenitore. Il conferimento verrà registrato dal sistema, garantendo una gestione più efficiente del servizio. In alternativa alla tessera fisica, sarà possibile utilizzare anche l’app “App4AP” dedicata per l’identificazione e l’apertura del cassonetto tramite smartphone.

L’introduzione dei cassonetti intelligenti per pannolini e pannoloni rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna e sostenibile dei rifiuti urbani. Il nuovo sistema è finalizzato a migliorare la qualità della raccolta differenziata. Attraverso l’adozione di strumenti digitali e sistemi di controllo dei conferimenti, Comune di Ascoli Piceno, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova puntano a garantire una più efficace tracciabilità dei rifiuti conferiti, consentendo una gestione più precisa e organizzata del servizio.

L’Amministrazione Comunale insieme alle due aziende invita tutti i cittadini a scaricare l’app dedicata al servizio, attraverso la quale sarà possibile consultare informazioni dettagliate, ricevere aggiornamenti in tempo reale, verificare il calendario dei conferimenti, accedere alla guida pratica sulle nuove modalità di raccolta.

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