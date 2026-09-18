La band ascolana sarà infatti protagonista di due stupendi eventi in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre rispettivamente a Bellante ed Ascoli

ASCOLI PICENO – Anche se il calendario sembra volerci indicare un’estate in fase di conclusione, non mancano eventi ed occasioni per continuare a fare festa e come accade frequentemente, quando c’è da divertirsi, sul palco ci sono i Distretto 13.

La band ascolana, assolutamente contraria all’idea di mettere a riposo chitarre ed amplificatori, sarà infatti protagonista di due stupendi eventi in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre rispettivamente a Bellante ed Ascoli Piceno.

Si parte venerdì sera con la seconda edizione dell’Oktoberfest di Bellante, un evento che – forte del successo della prima edizione – propone un palinsesto con una line-up di altissimo livello.

La festa, che ripropone lo stile, l’ambientazione e le offerte gastronomiche della celeberrima Oktoberfest bavarese, offre un’organizzazione attenta e curata con postazioni al coperto e servizio completo al tavolo.

I Distretto 13 porteranno sul palco adrenalina ed energia, da condividere con il pubblico durante un concerto tutto da cantare e ballare, tra i più grandi successi pop e rock e senza tralasciare le hit del momento.

Sabato la band tornerà in terra picena per prendere parte alla maxi festa per l’inaugurazione dell’officina “Unica” in via dei Gorghi 18.

La festa di inaugurazione, organizzata “in grande stile”, prenderà avvio già dal pomeriggio con il concerto dei “DUEDARTE”: un brillante viaggio nel cantautorato folk-rock con raffinate “perle musicali” estratte tra i successi più raffinati del pop italiano ed internazionale.

Dopo un rapido cambio di palco, lo show dei Distretto 13: due ore e mezzo di musica “ad alto voltaggio”, suonata esclusivamente dal vivo e con una scaletta pensata per rendere il pubblico realmente protagonista.

Durante l’evento sarà allestito un ricchissimo buffet, offerto dagli organizzatori a tutti i partecipanti. Maggiori dettagli sui profili social degli organizzazioni.

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