Dal 18 al 20 settembre, il territorio piceno è diventato il palcoscenico di un’intensa azione di promo-commercializzazione finalizzata a far conoscere e testare sul campo la rete dei percorsi cicloturistici dei Comuni partner

ASCOLI PICENO – Si è conclusa con un bilancio di grande rilievo la tre giorni dedicata all’Educational Tour nell’ambito del progetto “Piceno Bike”, l’iniziativa promossa dal Comune di Ascoli Piceno in qualità di ente capofila e finanziata nell’ambito del bando nazionale “Bici in comune” del Ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport tramite Sport e Salute S.p.A. e l’ANCI.

Dal 18 al 20 settembre, il territorio piceno è diventato il palcoscenico di un’intensa azione di promo-commercializzazione finalizzata a far conoscere e testare sul campo la rete dei percorsi cicloturistici dei Comuni partner. L’itinerario ha preso il via da Montalto Marche con la scoperta del Metroborgo ed è proseguito lungo il circuito gravel fino ad Ascoli Piceno. Nelle giornate successive, i partecipanti hanno attraversato il patrimonio paesaggistico e storico di Venarotta, Roccafluvione e Acquasanta Terme, per poi concludere l’esperienza a Montegallo, immersi nella natura e nelle eccellenze enogastronomiche locali.

La forza strategica dell’iniziativa è risieduta nell’elevato profilo degli ospiti invitati, selezionati per intercettare target specifici di appassionati e operatori del settore. Tra i protagonisti figurano Pietro Franzese, tra i più autorevoli e seguiti YouTuber e content creator italiani dedicati al cicloturismo (con oltre 44.000 iscritti su YouTube e 57.000 su Instagram), e il gruppo Compagnia Editoriale, rappresentato dal giornalista Matteo Brinzaglia, punto di riferimento della stampa specializzata con le riviste Qui Cicloturismo, MTB Magazine e BiciSport.

Particolare rilevanza strategica ha assunto la partecipazione di Marlen, guida ambientale escursionistica italo-tedesca di riferimento per il mercato della Germania, primo bacino estero di riferimento per il cicloturismo nelle Marche. A completare la squadra hanno presenziato guide ambientali ed esperti di scorte tecniche provenienti dal Friuli-Venezia Giulia, come Gennj Catelli e Stefano Rosin, oltre a tour operator specializzati come Chrono Bike. I partecipanti hanno testato in e-bike e gravel le tratte dell’anello cicloturistico e del Grande Anello dei Borghi Ascolani (GABA Gravel), avviando un’immediata cassa di risonanza mediatica con storie social, reel e servizi giornalistici dedicati.

Momento centrale di confronto e sintesi tecnica è stato il Talk dal titolo “Il Cicloturismo e le opportunità con il Piceno Bike”, tenutosi il 19 settembre presso la Bottega del Terzo Settore ad Ascoli Piceno, nell’ambito delle iniziative per la Settimana Europea della Mobilità.

Il dibattito, aperto e introdotto dall’Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Ascoli Piceno Attilio Lattanzi, ha registrato un confronto vivace, verticale e di alto livello professionale. Dopo i saluti del Sindaco di Roccafluvione Emiliano Sciamanna in rappresentanza dei Comuni partner, l’Architetto Enrico Malossetti (Comune di Ascoli Piceno) ha presentato la nuova App interattiva Piceno Bike Tour e la mappa digitale interattiva, strumenti innovativi dotati di tracciamento GPS, punti d’interesse georeferenziati, fontanelle, stazioni di ricarica e bike hotel.

Il programma dei lavori, moderato da Emanuele Luciani, ha visto gli interventi approfonditi di Pietro Franzese sull’evoluzione della comunicazione social nel cicloturismo, di Matteo Brinzaglia sulla sinergia tra fiere di settore e carta stampata, e di Alessandro Tursi (urbanista e già Presidente FIAB Italia) sullo stato dell’arte delle ciclovie marchigiane e il loro impatto socio-economico. Sono inoltre intervenuti Marco Belardinelli (Federazione Ciclistica Italiana) per illustrare il progetto Bike Hospitality e la guida Gennj Catelli, che ha portato la testimonianza e le prospettive di collaborazione tra la rete picena e le realtà cicloturistiche del Friuli-Venezia Giulia.

Il progetto Piceno Bike vede come ente capofila il Comune di Ascoli Piceno e come Comuni partner Acquasanta Terme, Montalto Marche, Montegallo, Roccafluvione e Venarotta. Le attività sul campo vedono la partecipazione attiva delle associazioni sportive Sganasso ASD, Nardinocchi Bike Academy e ASD Progetto Ciclismo Piceno, unitamente al supporto di FIAB sezione di Ascoli Piceno.

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