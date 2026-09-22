Alla cerimonia hanno preso parte autorità, rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi cittadini

SPINETOLI – Il 21 settembre è stato inaugurato l’asilo nido della frazione San Pio X che potrà ospitare fino a 20 bambini. Il frutto di un intervento di riconversione dell’edificio che ospitava la scuola per l’infanzia, realizzato con demolizione e ricostruzione della struttura originaria. Alla cerimonia hanno preso parte autorità, rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi cittadini.

Visibilmente soddisfatto, il sindaco Alessandro Luciani ha aperto gli interventi sottolineando la portata dell’operazione: “Ci abbiamo creduto fermamente. Dopo il terremoto facemmo una valutazione su tutte le scuole per verificarne la sicurezza. Ne abbiamo chiuso tante per portare avanti questo percorso di rinnovamento, il piano scuole”.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare le precedenti amministrazioni per aver insegnato che la priorità assoluta è la scuola: senza scuola non c’è futuro per il territorio.

Luciani ha ricordato come i dati Istat sulla crescita demografica di Spinetoli hanno confermato l’importanza di un piano di rinnovamento degli edifici scolastici comunali, iniziato nel 2016, di cui quello inaugurato ieri rappresenta l’ennesimo tassello.

“Da soli non si fa nulla, tutti abbiamo collaborato”, ha aggiunto, spiegando la filosofia alla base dell’intervento su San Pio: “Per i nidi servono piccole strutture ma di grande qualità. E quando si parla di qualità non si può non citare la cooperativa Abilita che si occuperà della gestione del nido”.

Un ringraziamento è andato infine al BIM, che “che aiuta i comuni in difficoltà a crescere grazie ai finanziamenti”, in questo caso destinati ad arredi e cucina.

Ha preso poi la parola il presidente del BIM, Luigi Contisciani, che ha evidenziato il ruolo importante delle amministrazioni nell’intercettare i fondi disponibili, ribadendo l’impegno del un impegno definito come “un giardino da coltivare per il futuro”, da sostenere continuando a investire su apertura e mantenimento delle scuole, in un’ottica che lega cultura, giovani e sviluppo del territorio.

Anche il presidente della Provincia, Fabio Salvi, ha voluto sottolineare il valore dell’operazione: “Vedere un’amministrazione che realizza queste cose ci rende orgogliosi. Investire sui servizi è fondamentale per le famiglie”.

Presente anche l’onorevole Curti, che ha parlato di un’amministrazione “lungimirante nelle scelte”, capace di dimostrare grande sensibilità sociale investendo su una scuola pensata per il futuro di Spinetoli. Curti ha rimarcato l’importanza di saper intercettare le risorse disponibili, sottolineando che “dietro un finanziamento ci sono un progetto, un’idea e la capacità di interpretare correttamente il bando”, e ha ricordato il ruolo del BIM come “ente dell’ultimo miglio, senza il quale molte inaugurazioni non si sarebbero potute fare”.

L’opera, finanziata nell’ambito del PNRR ha un importo complessivo di 580.000 euro, di cui 480.000 euro coperti dai fondi del PNRR – Next Generation EU e 100.000 euro da fondi comunali. I lavori, affidati alla ditta Capriello Group S.r.l. di Napoli su progettazione e direzione lavori della Doing Ingegneria S.r.l. di Ascoli Piceno (RUP ing. Alessia Pica, collaudatore strutturale ing. Giovanni Capriotti), hanno previsto anche un contributo del BIM per cucina e arredi e la sistemazione esterna a cura di Garden Point Società Cooperativa Agricola e Arcobaleno Costruzioni S.r.l.

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