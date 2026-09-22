È semplice da imparare ma richiede attenzione, memoria e strategia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3495711408

ASCOLI PICENO -Sono entrate nel vivo le attività dell’iniziativa “In corpore sano 2026” promosso dalle amministrazioni comunali di Folignano e Maltignano.

Si tratta di una serie di appuntamenti gratuiti pensati per favorire il movimento, la socializzazione, il benessere e il mantenimento delle capacità cognitive attraverso momenti di incontro continuativi.

A partire dal 30 settembre, fino al 28 ottobre ogni mercoledì dalle 21 alle 23, i locali dell’ex Ludoteca di via Sassetti 40, a Piane di Morro di Folignano, si svolgeranno lezioni e partite libere di burraco. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’occasione preziosa per incontrarsi, condividere tempo di qualità e contrastare l’isolamento sociale, soprattutto tra le persone adulte e anziane. Le attività proposte non sono semplici momenti ricreativi, ma strumenti che aiutano a mantenere la mente attiva, a creare nuove relazioni e a rafforzare il senso di comunità.

Il burraco è un gioco di carte della famiglia della canasta, praticato con due mazzi francesi più jolly. Si gioca di solito in coppia e consiste nel creare combinazioni di carte, come scale o gruppi dello stesso valore, fino a formare il “burraco”, una combinazione lunga che permette di chiudere la mano. È semplice da imparare ma richiede attenzione, memoria e strategia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3495711408. Il progetto è coordinato da Unione Sportiva Acli Marche Aps e realizzato con la collaborazione della Pro Loco di Folignano

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