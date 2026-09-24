A rendere ancora più significativo il quadro è la crescita della componente internazionale: i turisti stranieri sono aumentati del 25%, con un pubblico proveniente soprattutto da Regno Unito, Paesi Bassi, Stati Uniti e Germania

OFFIDA – È stata un’estate straordinaria per il turismo a Offida. I dati ufficiali relativi alle strutture museali cittadine, che sono Santa Maria della Rocca, il Museo del Merletto e Il Serpente Aureo, restituiscono un quadro netto di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il borgo come meta sempre più apprezzata da turisti italiani e stranieri.

Nel periodo compreso tra maggio e agosto le presenze complessive hanno raggiunto quota 15.874, contro le 12.429 dello stesso periodo del 2025: un incremento di oltre 3.400 visitatori, pari a quasi il 28% in più. A trainare questo risultato è stato soprattutto il mese di agosto, che da solo ha fatto registrare 6.360 presenze contro le 4.316 dell’anno precedente, con una crescita superiore al 47%.

Il dato più sorprendente riguarda però Il Serpente Aureo, che ha vissuto una vera e propria esplosione di interesse: le presenze nel periodo maggio-agosto sono quasi quadruplicate, passando da 1.038 a 3.889, con un incremento del 275%. Un risultato dovuto in larga parte proprio ad agosto, mese in cui la struttura ha accolto quasi 2.000 visitatori. Segno evidente di come la piena valorizzazione del teatro, divenuto Patrimonio Unesco, abbia iniziato a dare i suoi frutti.

A rendere ancora più significativo il quadro è la crescita della componente internazionale: i turisti stranieri sono aumentati del 25%, con un pubblico proveniente soprattutto da Regno Unito, Paesi Bassi, Stati Uniti e Germania.

“Un segnale chiaro – commenta l’assessora al Turismo Isabella Bosano – di come Offida stia consolidando la propria immagine come destinazione capace di coniugare bellezza, accoglienza e qualità dei servizi, offrendo un’esperienza autentica fatta di luoghi e tradizioni uniche, a beneficio dell’intera comunità. Un risultato, che nasce anche da un lavoro mirato sulla comunicazione del patrimonio”.

Da luglio, sottolinea la Bosano, la Città del Sorriso vanta una nuova guida turistica, con la prefazione firmata da Neri Marcorè e il libro “Offida. Arte storia tradizioni” è stato presentato in anteprima al Salone Nazionale del libro. È in fase di realizzazione una nuova brochure turistica.

“Parallelamente – continua l’assessora – prosegue il percorso di valorizzazione delle eccellenze cittadine. Il Museo del Merletto, custode di un’arte artigianale tramandata di generazione in generazione, sarà rinnovato nel 2027 con il restyling della sede attuale. Sempre il prossimo anno, debutterà una nuova area dedicata al Carnevale Storico, pensata per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva ed emozionale nella tradizione carnevalesca offidana”.

Soddisfazione condivisa da parte dell’Amministrazione comunale, espressa dal sindaco Luigi Massa: “Continueremo a lavorare per creare occasioni, oltre che a investire. Offida tiene aperte le proprie strutture in maniera continuativa: siamo consapevoli del valore di questi luoghi e degli investimenti fatti per renderli fruibili. Non è scontato visto l’impegno economico importante. Al di là dell’aspetto della visibilità, c’è un indotto economico che riguarda tutta la comunità, ed è un aspetto su cui vogliamo continuare a puntare per mantenere vivo il borgo”.

Da sabato 1° ottobre cambiano gli orari di apertura: le strutture saranno visitabili nel fine settimana, sabato e domenica, mentre durante la settimana resteranno disponibili su prenotazione per gruppi.

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