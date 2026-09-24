Iniziativa a cura dell’agenzia Fuselli e Filari Viaggi di Offida. Per info e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 3280191665 (Veronica), anche tramite WhatsApp e Telegram, oppure scrivere all’indirizzo [email protected]

ACQUASANTA TERME – Una giornata all’insegna della natura e dei paesaggi dell’Appennino ascolano è in programma domenica 27 settembre, con un’escursione a San Gregorio dei Briganti, frazione del Comune di Acquasanta Terme situata in posizione elevata e caratterizzata da ampi panorami sulle montagne del Centro Italia. Iniziativa a cura dell’agenzia Fuselli e Filari Viaggi di Offida.

Il percorso prenderà il via da Mozzano, frazione di Ascoli Piceno, alle ore 8.45. L’itinerario si sviluppa per circa 7 chilometri, con un dislivello complessivo di 210 metri, e prevede una durata di circa quattro ore, comprese le soste. La difficoltà è indicata come medio-facile e l’escursione è aperta anche ai più giovani, a partire dai 10 anni, purché accompagnati da un adulto.

Il punto di forza dell’itinerario è rappresentato soprattutto dal panorama. Dall’area di San Gregorio, infatti, nelle giornate di buona visibilità, lo sguardo può spaziare dai Monti Sibillini al Gran Sasso, arrivando fino al Monte Conero. Un contesto che permette di apprezzare la varietà del paesaggio appenninico e la posizione privilegiata delle frazioni montane dell’area di Acquasanta.

Per partecipare è consigliato indossare pantaloni lunghi e comodi e scarpe da trekking, oltre a un abbigliamento a strati, considerando le temperature più fresche in quota. È inoltre necessario portare almeno un litro d’acqua, uno snack o il pranzo al sacco. Sono consigliati anche i bastoncini da trekking e una maglia di ricambio, da lasciare eventualmente in auto.

Gli amici a quattro zampe sono ammessi, purché tenuti al guinzaglio per motivi di sicurezza.

La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti, mentre per i minori dai 10 anni la partecipazione è gratuita se accompagnati da un adulto. L’organizzazione comunica inoltre che l’assicurazione per i partecipanti è inclusa.

Al termine dell’escursione sarà possibile proseguire la giornata con un momento conviviale presso il Chiosco da Piggio, dove, su prenotazione, sarà possibile partecipare a un aperitivo oppure a una grigliata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 3280191665 (Veronica), anche tramite WhatsApp e Telegram, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

L’appuntamento rappresenta quindi un’occasione per trascorrere una domenica all’aria aperta, combinando attività escursionistica, paesaggio e convivialità nel territorio montano ascolano.

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