ASCOLI PICENO – Subito due stelle del violino per l’apertura di Ascolipicenofestival, il Festival internazionale di musica, diretto dal violoncellista Giuliano De Angelis, che quest’anno festeggia 30 anni di attività con un cartellone speciale.

Domenica prossima 4 ottobre, ore 18, nell’auditorim Neroni in rua Del Cassero, si esibisce come solista la violinista Anna Tifu, considerata in assoluto una delle migliori interpreti della sua generazione a livello internazionale. “Fuoco e passione” è il titolo del concerto che sintetizza bene il carattere di questa violinista, 40 anni, madre sarda e padre rumeno (violinista anche lui), reduce da successi nei più grandi teatri. Ad accompagnarla è l’Orchestra Benedetto Marcello (sede a Teramo), composta da una quindicina di strumentisti, con direttore lo spagnolo Miguel Angel Navarro Gimeno che vanta anche lui una prestigiosa carriera.

Di Anna Tifu il maestro Salvatore Accardo, uno che se ne intende, ha detto: “E’ uno dei talenti più straordinari che mi sia capitato d’incontrare”. Ha vinto il concorso internazionale George Enescu e altri concorsi. Si è diplomata a 15 anni nel Conservatorio di Cagliari. Ha collaborato con numerose e prestigiose orchestre da quella dell’Accademia di Santa Cecilia a quelle di Radio France, Arena di Verona, La Fenice di Venezia, San Carlo di Napoli, Rai, Maggio Musicale Fiorentino e con tanti celebri musicisti e l’attore John Malkovich. E’ stata testimonial della campagna pubblicitaria Alitalia insieme a Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato. Suona un preziosissimo violino Giovanni Battista Guadagnini 1783 della Fondazione Canale di Milano. Il concerto vede nel programma Carmen Fantasy di Saraste, Chaconne di Vitali, Andante di Grigoriu e Antiche arie e danze di Respighi.

Giovedì 8 ottobre, ore 20,30, sempre nell’auditorium Neroni, c’è l’altra stella del violino, Massimo Quarta, 61 anni, nato in Inghilterra ma originario di Lecce dove ha iniziato gli studi. E’ stato vincitore, a soli 26 anni, del prestigioso Premio Niccolò Paganini di Genova. E’ ospite regolare dei maggiori festival e istituzioni musicali italiani ed esteri da Berlino a Parigi, Tokyo, Mosca, Milano, Torino eccetera. Ha suonato con direttori come Yri Temirkanov, Myun Wun Chung, Vladimir Spivakov, Daniel Oren, eccetera. E’ accademico di Santa Cecilia e insegna al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Ha conquistato il pubblico e la critica dando un aspetto rivoluzionario alla rilettura del repertorio paganiniano. Massima Quarta è anche un acclamato direttore d’orchestra. Il suo violino “canta”. Insomma un numero uno. Suona principalmente con un violino G. A. Rocca del 1840.

In questo concerto ad Ascoli Piceno, dal titolo “Anime romantiche: da Schubert a Paganini”, Massimo Quarta è accompagnato al pianoforte da Alessandro Marangoni musicista molto noto. Nato nel 1979 a Novara, si è diplomato in pianoforte con pieni voti nel Conservatorio di Alessandria, si è perfezionato alla Scuola di Musica di Fiesole e contemporaneamente si è laureato in filosofia all’Università di Pavia. Ha debuttato nel 2007 con un recital alla Scala di Milano. Conduce “Lezioni di musica” su Rai Radio3. E’ docente al Conservatorio di Novara e tiene masterclass in Europa, Sud America e Cina.

Con Tifu e Quarta il Festival inizia col botto. “Sono due veri virtuosi del violino. – commenta il direttore artistico Giuliano De Angelis – E i programmi dei due concerti sono ricchi di virtuosismo come nel caso di Sarasate e de I Capricci di Paganini. Due appuntamenti di altissimo livello artistico per una stagione assolutamente unica”.

Il Festival, organizzato dall’associazione di volontariato ascolipicenofestival odv, propone, tra ottobre e novembre, i suoi appuntamenti ogni giovedì (ore 20,30) e ogni domenica (ore 18) sempre nell’auditorium Neroni ad esclusione del concerto di chiusura, il 29 novembre, nella Sala della Vittoria.

Il Festival è reso possibile grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Giocamondo e Cia Agricoltori Italiani.

Biglietti. Disponibili online su www.ciaotickets.com o, da un’ora prima dell’inizio dei concerti, presso l’auditorium Neroni. Prezzi: 13 euro, soci e ridotto convenzionati 10 euro, studenti 5 euro. Abbonamento 100 euro, abbonamento per soci 70 euro. Info: 3338791607.

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