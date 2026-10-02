Il progetto attraverserà un territorio ampio e articolato, coinvolgendo Ascoli Piceno, Castel di Lama, Spinetoli, Pagliare, Monsampolo del Tronto, Centobuchi e San Benedetto

ASCOLI PICENO Il prossimo 4 ottobre 2026 la Salaria tornerà a essere protagonista dello sport con la nuova edizione della Salaria Run, manifestazione competitiva di corsa su strada organizzata da AVIS Ascoli Marathon e Flipper Triathlon Ascoli, con il coinvolgimento delle amministrazioni, delle società sportive e delle realtà associative del territorio.

La gara nasce con l’obiettivo di riprendere la tradizione della storica competizione Ascoli-San Benedetto, proponendo due distanze capaci di coinvolgere atleti con caratteristiche e obiettivi differenti: una 33,5 chilometri e una 21,1 chilometri, la classica distanza della mezza maratona.

Il progetto attraverserà un territorio ampio e articolato, coinvolgendo Ascoli Piceno, Castel di Lama, Spinetoli, Pagliare, Monsampolo del Tronto, Centobuchi e San Benedetto del Tronto.

Un elemento che rappresenta uno dei punti di forza della manifestazione è proprio la capacità di mettere in rete realtà differenti, superando i confini amministrativi e costruendo un unico grande progetto sportivo.

«Questa manifestazione – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è motivo di orgoglio per l’intero territorio: la collaborazione tra realtà diverse, in questa giornata all’insegna del podismo, è la dimostrazione lampante del fatto che uniti siamo più forti. Siamo felici di poter sostenere anche quest’anno la ‘Salaria Run’ e siamo convinti che il successo di manifestazioni come questa possa fare da stimolo a lavorare sempre di più insieme per fare il bene del territorio piceno».

DUE PARTENZE, UN UNICO ARRIVO

La gara più lunga, sulla distanza di 33,5 km, prenderà il via alle 8:00 da Piazza Arringo ad Ascoli Piceno.

La prova sulla distanza di 21,1 km partirà invece alle 9:00 dalla zona della stazione di Castel di Lama.

Entrambe le competizioni avranno come destinazione San Benedetto del Tronto, dove è previsto l’arrivo degli atleti e dove si concentrerà la parte conclusiva della manifestazione.

Il primo concorrente è atteso intorno alle 9:50, mentre la conclusione della manifestazione è prevista per le 11:45, con le premiazioni alle ore 12:00.

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