ASCOLI PICENO – È stato presentato nella sala del Consiglio Provincia di Palazzo San Filippo ad Ascoli, il nuovo Regolamento per la nomina delle Guardie Volontarie Venatorie ed Ittiche e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica.

Ad illustrare il nuovo strumento normativo è stato il Comandante della Polizia Provinciale, Eugenio Vendrame, alla presenza del Presidente della Provincia Fabio Salvi, del Consigliere Provinciale Raffaele Rossi e dellintero Corpo di Polizia Provinciale. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni e degli organismi operanti sul territorio nei settori venatorio, ittico ed ecologico, chiamati a svolgere un ruolo importante nellattività di vigilanza volontaria. Presenti anche il Presidente dell’ATC di Ascoli Piceno Arturo Eleuteri e il Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti Ascoli Fermo Giordano Nasini.

Il nuovo Regolamento nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina alle normative vigenti e di riorganizzare in maniera organica il servizio di vigilanza volontaria, definendo modalità, competenze e forme di coordinamento delle Guardie Volontarie con il Corpo di Polizia Provinciale.

Nel corso della presentazione il Comandante Vendrame ha illustrato i principali contenuti e le novità introdotte dal Regolamento soffermandosi, in particolare, sugli aspetti organizzativi e operativi e sull’importanza di assicurare un efficace coordinamento tra la Polizia Provinciale e le guardie appartenenti alle diverse associazioni. L’approvazione del nuovo Regolamento rappresenta inoltre un passaggio importante verso il pieno ripristino e la riorganizzazione delle attività di vigilanza volontaria ittica e venatoria sul territorio provinciale, in coerenza anche con gli indirizzi della Regione Marche richiamati nel percorso che ha portato alla nuova disciplina.

“L’obiettivo del nuovo regolamento – ha dichiarato il Presidente Fabio Salvi – è quello di mettere a disposizione del territorio un sistema di vigilanza volontaria organizzato, coordinato e pienamente rispondente alle norme, valorizzando la collaborazione delle associazioni e garantendo, al tempo stesso, un raccordo costante con la Polizia Provinciale. La Provincia – ha proseguito Salvi – conferma così il proprio impegno nella tutela del territorio, della fauna e dell’ambiente, rafforzando la collaborazione con le realtà associative e con tutti i soggetti impegnati nelle attività di vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale provinciale”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.