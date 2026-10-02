L’opera, che mette a disposizione del territorio 24 nuovi posti, rappresenta un investimento strategico sulla prima infanzia e sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per i genitori

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Un nuovo, fondamentale tassello per la crescita della comunità e il supporto concreto alle famiglie. Domani, sabato 3 ottobre alle ore 11, l’amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto inaugurerà ufficialmente il nuovo asilo nido, una struttura moderna, sicura e all’avanguardia realizzata grazie ai fondi del PNRR.

L’opera, che mette a disposizione del territorio 24 nuovi posti, rappresenta un investimento strategico sulla prima infanzia e sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per i genitori. Un traguardo che si inserisce in una più ampia visione di sviluppo e valorizzazione dei servizi comunali.

Alla cerimonia inaugurale, aperta a tutta la cittadinanza, interverranno il Sindaco Massimo Narcisi, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e numerose autorità istituzionali del territorio.

«L’inaugurazione di questo nuovo asilo nido è un momento di grande emozione e orgoglio per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Massimo Narcisi –. Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, cogliendo l’opportunità dei fondi PNRR per trasformarla in un’opera concreta che resta al servizio dei nostri bambini e delle famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel cuore pulsante e nel futuro di Monsampolo».

Il programma della mattinata prevede il taglio del nastro, i saluti istituzionali, la benedizione dei locali e una visita guidata aperta a tutti per scoprire i nuovi spazi pensati a misura d’infanzia.

La cittadinanza, le famiglie e i bambini sono invitati a partecipare.

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