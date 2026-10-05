La struttura era già pienamente operativa per gli alunni dall’inizio di questo anno scolastico. E’ stata realizzata con criteri di efficienza energetica, materiali sostenibili e dotazioni moderne

FOLIGNANO – Inaugurata la nuova mensa della scuola primaria “Peppino Impastato” nel capoluogo folignanese.

«Un’opera fondamentale per offrire ai nostri bambini spazi più moderni, funzionali e adeguati – afferma il sindaco Matteo Terrani -. C’è sempre grande attenzione al mondo scolastico e alle famiglie. Fino allo scorso anno i piccoli alunni della primaria dovevano spostarsi verso l’edificio adiacente dell’infanzia “Carlo Alberto Dalla Chiesa” per consumare il pranzo. La nuova mensa permette adesso di gestire l’intero tempo scuola internamente al plesso. Da qualche anno abbiamo introdotto il tempo pieno: una scelta precisa della nostra amministrazione: ampliare l’offerta formativa e dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie. Abbiamo sempre ritenuto il tempo pieno un’opportunità di crescita, oltre ad un momento educativo di grande valore».

La struttura era già pienamente operativa per gli alunni dall’inizio di questo anno scolastico. La nuova mensa è stata realizzata con criteri di efficienza energetica, materiali sostenibili e dotazioni moderne, in linea con le attuali direttive. L’investimento complessivo nasce da un’accurata pianificazione economica. Il Comune ha infatti intercettato un finanziamento Pnrr da 432 mila euro, a cui ha aggiunto ulteriori 130 mila euro di fondi propri. L’intervento si inserisce in una più vasta strategia di riqualificazione degli edifici scolastici cittadini, oggetto negli ultimi anni di importanti stanziamenti volti a elevare gli standard di sicurezza e accoglienza delle strutture educative.

«Dietro un’opera come questa c’è il lavoro di tante persone – aggiunge Terrani -. Ringrazio i tecnici comunali, le imprese, i tecnici che hanno lavorato all’intervento, gli insegnanti e la dirigente scolastica, tutto il personale della scuola per la collaborazione. Continueremo a investire sulle nostre scuole perché significa investire sul futuro delle nostre comunità».

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