Risultati Serie D, girone F

Ancona-Trestina 2-0

Atletico Ascoli-Fossombrone 0-1

Termoli-Lanciano 2-0

Foligno-Angelana 1-0

Montecchio-Notaresco 0-1

Pietralunghese-L’Aquila 0-3

Recanatese-Maceratese 2-3

Santegidiese-Giulianova 1-3

Teramo-Vigor Senigallia 6-4

Classifica Serie D, girone F

L’Aquila 14

Teramo, Foligno e Vigor Senigallia 13

Ancona 11

Fossombrone 10

Notaresco, Montecchio e Santegidiese 8

Giulianova, Lanciano, Termoli, Maceratese e Atletico Ascoli 7

Recanatese 6

Angelana e Trestina 4

Pietralunghese 2


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