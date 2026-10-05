Risultati Serie D, girone F
Ancona-Trestina 2-0
Atletico Ascoli-Fossombrone 0-1
Termoli-Lanciano 2-0
Foligno-Angelana 1-0
Montecchio-Notaresco 0-1
Pietralunghese-L’Aquila 0-3
Recanatese-Maceratese 2-3
Santegidiese-Giulianova 1-3
Teramo-Vigor Senigallia 6-4
Classifica Serie D, girone F
L’Aquila 14
Teramo, Foligno e Vigor Senigallia 13
Ancona 11
Fossombrone 10
Notaresco, Montecchio e Santegidiese 8
Giulianova, Lanciano, Termoli, Maceratese e Atletico Ascoli 7
Recanatese 6
Angelana e Trestina 4
Pietralunghese 2
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