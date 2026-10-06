ASCOLI PICENO – Un luogo storico rivedrà la luce.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà alla presentazione dei lavori della Dimora Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno.

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà alla presentazione dei lavori della dimora Saladini Pilastri”. È stato il sindaco Marco Fioravanti ad annunciare la presenza del Premier ad Ascoli Piceno nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre, quando la dimora aprirà le porte alla cittadinanza: “Sarà un momento storico per la nostra città, un pomeriggio dal forte valore simbolico: per la prima volta, dopo gli importanti interventi di recupero e rigenerazione, la comunità ascolana potrà tornare a vivere da vicino uno dei suoi luoghi più significativi” ha aggiunto Fioravanti.

“La presenza del Presidente Meloni testimonia il valore dell’intervento realizzato, per un importo totale di circa 39 milioni di euro, e l’attenzione del Governo verso uno dei più importanti progetti italiani realizzati grazie al finanziamento PNRR. I lavori, infatti, hanno consentito il recupero di 9.000 metri quadrati di spazi pubblici, insieme a un giardino all’italiana di circa un ettaro, restituendo valore e prospettiva a un patrimonio di straordinaria rilevanza per la città. L’intervento ha riguardato il recupero e la rigenerazione del palazzo storico, con la rifunzionalizzazione dello stesso e l’attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato per l’attivazione di numerose funzioni a vocazione sociale (albergo etico e ristorante etico) e di servizi come il centro direzionale del terzo settore e il polo sanitario solidale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: per ragioni di sicurezza, l’ingresso sarà consentito solo entro le ore 15. Poi, dalle 16, il via a uno storico pomeriggio per la nostra città” conclude il primo cittadino.

Giovedì 8 ottobre, ingresso obbligatorio entro le ore 15 da Corso Giuseppe Mazzini.

Di seguito la nota del Comune di Ascoli Piceno sui provvedimenti inerenti alla viabilità.

Con l’Ordinanza dirigenziale 626 del 5 ottobre 2026 l’Amministrazione ordina

Per il giorno 07 ottobre 2026

dalle ore 00:00 del 7/10 alle 18:00 del 8/10



divieto di sosta e rimozione coatta al lato Nord di c.so Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con via P.Alamanni e il civico 28 (prospetto principale Palazzo Saladini-Pilastri);

Per il giorno 08 ottobre 2026

dalle ore 12:00 alle ore 18:00

divieto di sosta e rimozione coatta ambo i lati di c.so Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e l’intersezione con via Sacconi;

divieto di sosta e rimozione coatta nello spazio denominato “Giardino Colucci” con riserva di sosta ai veicoli di protezione civile e autorità in possesso dell’apposito PASS evento;

divieto di sosta e rimozione coatta in via Giusti e via dei Malaspina (tratto via di Cupra-via Alfieri) con riserva di sosta per i veicoli in uso ai possessori del contrassegno disabili;

divieto di sosta e rimozione coatta nel parco afferente l’immobile “ex distretto militare” con riserva di sosta per i veicoli di polizia e soccorso;

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00

interdizione alla viabilità veicolare in c.so Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e l’intersezione con via Sacconi a tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli delle forze di polizia e soccorso, oltre che per i veicoli autorizzati al solo transito;

interdizione alla viabilità veicolare in via Mercantini, nel tratto compreso tra via XIX Settembre e via Alamanni;

inversione del senso unico di viabilità in via Alamanni con direzione di Marcia Nord verso Sud per permettere l’uscita ai veicoli autorizzati al solo transito nel tratto interdetto di c.so Mazzini;

interdizione alla viabilità in via Giusti e via dei Malaspina (tratto via di Cupra-via Alfieri) fatta eccezione per i veicoli in uso ai possessori del contrassegno disabili;

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