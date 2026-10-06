Dal 15 ottobre al 17 dicembre, ogni giovedì alle 9,30, si svolgerà infatti un ciclo di 10 lezioni di ginnastica dolce e posturale aperto a persone che hanno già compiuto i 65 anni

ASCOLI PICENO – Sono aperte le iscrizioni alla prima attività del progetto “Gli hub del benessere”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito del Piano Pluriennale 2026-2028 – Bando “Anziani protagonisti della comunità”. Il progetto promuove il ruolo attivo delle persone anziane nella vita della comunità, in piena coerenza con gli obiettivi del bando: autonomia, partecipazione, benessere psicofisico e contrasto alla solitudine involontaria.

Dal 15 ottobre al 17 dicembre, ogni giovedì alle 9,30, si svolgerà infatti un ciclo di 10 lezioni di ginnastica dolce e posturale aperto a persone che hanno già compiuto i 65 anni.

E’ previsto un tetto massimo di 15 partecipanti. Per informazioni si può contattare il numero 3495711408

L’iniziativa, completamente gratuita, si svolgerà presso la sede dell’Asd Il Cigno in Corso Mazzini 295 ad Ascoli Piceno.

Il progetto “Gli hub del benessere” è coordinato da Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e prevede la partecipazione come partner di Cooperativa Sociale Marche Gest Onlus, AICS Comitato Provinciale Ascoli Piceno APS, i Comuni di Appignano del Tronto, Castorano, Grottammare, Maltignano e Spinetoli.

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