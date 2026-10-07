Giovedì 8 ottobre apertura anche alla cittadinanza e visita speciale della Premier Giorgia Meloni. Sabato 10 e domenica 11 il Palazzo sarà visitabile per cittadini e turisti tramite il Fai Piceno

Foto e video di Leonardo delle Noci

ASCOLI PICENO – Importante giornata, quella del 7 ottobre, per la città delle Cento Torri.

Nella mattinata porte aperte, per la stampa, alla Dimora Saladini Pilastri ad Ascoli, in pieno centro storico, per la presentazione dei lavori in corso e di alcune aree.

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Giovedì 8 ottobre apertura anche alla cittadinanza e visita speciale della Premier Giorgia Meloni.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Palazzo sarà visitabile per cittadini e turisti tramite il Fai Piceno in occasione delle Giornate Fai d’Autunno.

Raggiante il sindaco Marco Fioravanti, intervistato dai giornalisti: “Luogo magico, dove gli ascolani potranno godersi il silenzio. Leggere un libro, ascoltare della musica e fare attività rigeneranti. Molti ascolani questo posto non lo conoscono, non l’hanno visto poiché era privato. Giovedì sarà un momento importante per la collettività, una presentazione per l’intera cittadinanza di un luogo davvero magico”.

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