Le domande, complete della documentazione, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Arringo 7, entro e non oltre il 12 novembre 2026

ASCOLI PICENO – Sono aperti i termini per l’accesso al beneficio dell’assegnazione dei contributi regionali previsti per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027 rivolto agli studenti frequentanti la scuola Secondaria di I e II grado.

Per accedere al beneficio è necessaria la residenza nel Comune di Ascoli Piceno e un Isee non superiore a 13.500,00 euro. In base al valore dell’Isee, le famiglie saranno distribuite in due fasce:

– fascia 1: Isee da 0,00 a 10.632,94 euro

– fascia 2: Isee da 10.632,95 a 13.500,00 euro.

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella ‘fascia 1’; agli studenti/studentesse collocati nella ‘fascia 2’ saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella ‘fascia 1’.

Le domande, complete della documentazione, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, in Piazza Arringo 7, entro e non oltre il 12 novembre 2026. Le stesse potranno, altresì, essere spedite con raccomandata. In tale ipotesi resta comunque confermato il termine perentorio del 12/11/2026 entro il quale le domande dovranno pervenire.

Per informazioni, il bando completo e il modulo per la domanda è possibile visitare la pagina del sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/28565

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