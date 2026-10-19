La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione mediante un messaggio al numero 3939365509, indicando la data dell’iniziativa, il nome e il cognome del partecipante

OFFIDA – Sabato 24 ottobre, ad Offida, è in programma un’iniziativa di carattere sportivo e naturalistico promossa dall’Amministrazione comunale e realizzata da U.S. Acli Marche Aps.

La manifestazione rientra nel programma delle attività del progetto “Ricostruzione sportiva e destinazione benessere 2026”, realizzato dalle amministrazioni comunali di Offida e Appignano del Tronto e finanziato dalla Regione Marche.

L’evento intende promuovere il movimento, contrastare la sedentarietà e favorire la socializzazione attraverso un’attività all’aria aperta.

L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 nella frazione Borgo Miriam, in via Fratelli Cervi. Da qui prenderà il via una camminata con guida naturalistica lungo un percorso della durata di circa 3 ore.

Per partecipare è necessario dotarsi di scarpe da trekking, pantaloni comodi lunghi, giacca, felpa e k-way. Si consiglia inoltre di portare con sé acqua e uno snack.

Al termine dell’escursione è previsto il rientro al punto di partenza. L’iniziativa è aperta a un massimo di 50 partecipanti.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione mediante un messaggio al numero 3939365509, indicando la data dell’iniziativa, il nome e il cognome del partecipante.

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