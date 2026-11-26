Come consuetudine di Ascolinscena, dopo lo spettacolo gli attori e il pubblico saranno invitati alla degustazione di vino con la Cantina Sesì

ASCOLI PICENO – Sabato 28 novembre 2026 alle ore 21:00 al PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena lo spettacolo “Un matrimonio da incubo” della Compagnia SognAttori di Latina. Si tratta del secondo appuntamento della Rassegna di commedie Ascolinscena, rassegna che da 19 anni viene organizzata da DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli.

“Un matrimonio da incubo!”, scritto da Giovanni Rescigno e messo in scena dalla Compagnia I SognAttori è il primo spettacolo in concorso della Rassegna del Teatro PalaFolli. La commedia in due atti si svolge in casa di Ignazio Provolone mentre fervono i preparativi per l’arrivo dal viaggio di nozze della figlia Elvira e di suo marito Eduardo. Tutto o quasi è pronto per accogliere i “novelli sposi”. Concetta, moglie di Ignazio è agitatissima e non vede l’ora di abbracciare la figlia, curiosa di sapere “del più e del meno” del viaggio di nozze. Rimasta sola con lei scopre che tra i due sposi non è andato tutto come previsto…

Equivoci e situazioni paradossali che si innescano, oltre a generare comicità e divertimento, porteranno al meritato lieto fine. La Compagnia dei SognAttori è nata a Latina nel 2010 grazie a un gruppo di giovani appassionati di teatro.

Il successo di pubblico e della critica locale porta il gruppo alla partecipazione a diverse rassegne sul territorio nazionale, ricevendo premi e riconoscimenti. Il nome “I SognAttori” nasce dalla consapevolezza che ognuno ha un sogno e il loro è quello di diventare attori. Uno degli obiettivi dell’associazione, infatti, è quello di avvicinare quanti più giovani all’arte del teatro, facendo loro assaporare questo magico e meraviglioso mondo.

Sabato 28 novembre sul palco del PalaFolli saliranno: Gilda Sacco, Vincenzo Piciccio, Marianna Sivori, Gianni Iovine, Brunella Liguori, Gennaro Imparato, Giuseppe Iannolo, Antonio Tombolillo, Andrea Silvia Baldassarre.Come consuetudine di Ascolinscena, dopo lo spettacolo gli attori e il pubblico saranno invitati alla degustazione di vino organizzata con la Cantina Sesì di Appignano del Tronto che quest’anno affiancherà la rassegna presentando i suoi prodotti.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre 2026 alle ore 21:00 per “Un matrimonio da incubo?” Ma sarà poi vero che il viaggio di nozze è sempre tutto rose e fiori? Lo scopriremo insieme al PalaFolli di Ascoli Piceno. Biglietti ed info www.palafolli.it oppure 0736 35 22 11

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