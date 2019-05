Il candidato sindaco per il gruppo “Offida, solidarietà e democrazia” incontrerà i cittadini il 24 maggio in Piazza del Popolo alle ore 23.30.

OFFIDA – Luigi Massa è pronto al confronto elettorale e all’incontro finale con i cittadini che, il prossimo 26 maggio, si recheranno alle urne.

“Il Gruppo “Offida Solidarietà e Democrazia” rappresenta molto più dell’impegno, della dedizione e del lavoro di donne e gli uomini che ne hanno sostanziato l’azione e il progetto – spiega il candidato sindaco Luigi Massa – e mi piace definirlo una casa che negli anni è stata costruita, ampliata, resa funzionale, grazie a tutta la nostra comunità, agli offidani che ci hanno riversato i loro sogni. Un apporto che non è configurabile semplicemente come sostegno al progetto politico ma è stato vissuto con lo spirito di condivisione e di partecipazione per il progresso della nostra città”

Proprio grazie a questa forza collettiva il gruppo “Offida Solidarietà e Democrazia” è riuscito a interpretare e rappresentare – concretizzandola in azioni amministrative – una Città propositiva, dinamica, aperta, solida e solidale: una delle realtà di riferimento a livello territoriale.

“La partecipazione è e sarà sempre – continua Massa – il nostro principale valore e su questa base vogliamo fondare nuovamente il futuro del nostro progetto per Offida, perseguendo nuovi obiettivi e raggiungendo le aspirazioni che merita una città come la nostra. Partecipare è Futuro”.

“Nei prossimi 5 anni lavoreremo per potenziare ancor di più i vari comparti. Sosterremo il commercio di vicinato con misure possibili di defiscalizzazione di imposte e tariffe comunali e il settore industriale pensando a un pacchetto “Meno tasse a chi investe e alle aziende in difficoltà”. A livello culturale renderemo sempre più importante e a livello nazionale, il Festival di Teatro Amatoriale e rafforzeremo il Sociale programmando la realizzazione di una moderna struttura socio/sanitaria residenziale. Abbiamo pensato anche a uno sportello comunale al servizio degli agricoltori e a una nuova segnaletica promozionale tematica in area vasta. Ci impegneremo a riqualificare l’area impianti sportivi, finalmente di proprietà comunale. Per noi Partecipazione è Futuro e per questo renderemo i Forum, la cui efficacia abbiamo sperimentato nel percorso di elaborazione di questo Programma Amministrativo Elettorale, uno strumento ordinario e riattiveremo le Giunte itineranti nei quartieri. Ci impegneremo nella realizzazione di tutti i nostri propositi, con una squadra di uomini e donne che, partendo dall’esperienza degli amministratori uscenti, vedrà il coinvolgimento di nuove figure”.

Il comizio finale si terrà il 24 maggio in Piazza del Popolo alle ore 23:30.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.