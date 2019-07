ASCOLI PICENO – La Banca d’Italia ha avviato una procedura per la vendita, senza base d’asta e per singoli lotti degli immobili nei quali fino al 21 dicembre 2018 operava la Filiale di Ascoli Piceno.

Lotto A: Corso G. Mazzini, 207 e Largo dei Cataldi, 2 (ex filiale e alloggi).

Lotto B: Via Giudea, 30 (ex casermetta).

Il Complesso immobiliare di cui al lotto A, già sede degli Uffici e degli alloggi della filiale, è situato nel centro storico tra Piazza del Popolo e Piazza Arringo ed è composto da “Palazzo Cataldi”, progettato dall’architetto svizzero Gaetano Maggi e acquistato dalla Banca nel 1869 e dall’adiacente “Palazzo Imberti-Morganti”, acquistato nel 1940 e comprendente una torre trecentesca. La superficie commerciale complessiva è di circa 3.400 mq.

I due palazzi rappresentano oggi, pur con stili diversi, un unicum con l’accesso principale alla Banca su Corso Mazzini (attuale destinazione d’uso: Istituto di credito). Su Largo dei Cataldi vi è l’accesso per i quattro alloggi di servizio (uso residenziale), per il piano sottotetto e per la torre medioevale. Sul lato sud del complesso, da via Giudea, si accede ad un ampio ed esclusivo cortile interno su cui è presente un varco carrabile. Da Rua dei Tre Re si accede ad un locale ad uso cabina di trasformazione elettrica, concesso in locazione all’Enel.

Il complesso immobiliare è sottoposto a vincolo di interesse storico-architettonico-archeologico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. La vendita è subordinata al rilascio dell’autorizzazione del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il complesso si vende libero salvo il cennato locale in locazione all’Enel Classe energetica E – 18.611 KWh/m3 anno (non residenziale)

Classe energetica G – 118.215 KWh/m2 anno a 238.547 KWh/m2 anno (residenziale)

L’immobile di cui al lotto B, acquistato dalla Banca d’Italia nel 1980 per essere adibito a caserma dei Carabinieri in servizio per l’Istituto (attuale destinazione d’uso: Caserma), è sito in via Giudea al civico n. 30 (via di collegamento tra Corso Trento e Trieste e Piazza della Viola). Esso è disposto su due piani oltre al piano interrato (scantinato) e al piano terra. Ha una superficie commerciale di circa 400 mq e dispone di un terrazzo di circa 25 mq. L’immobile si vende libero. Classe energetica: F – 35.998 KWh/m3 anno

I soggetti interessati potranno consultare i documenti resi disponibili dalla Banca ed effettuare sopralluoghi dell’immobile, previa richiesta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo email dismissioni.ascolipiceno@bancaditalia.it.

Per partecipare alla procedura di vendita, i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Banca d’Italia una manifestazione di interesse, entro e non oltre il 16 ottobre 2019, secondo le modalità previste nell’avviso pubblicato sul sito internet https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/beni-immobili/index.html.

Ciascuna manifestazione di interesse potrà avere ad oggetto esclusivamente uno dei lotti sopradescritti. I soggetti che fossero interessati a più di un lotto dovranno far pervenire per ciascuno di essi autonoma e distinta manifestazione di interesse. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prive dell’indicazione del prezzo.

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse la Banca si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare l’ammissione dei soggetti interessati alle eventuali fasi successive anche sulla base del prezzo indicato.

Entro il mese di ottobre 2019 la Banca comunicherà l’esito della valutazione a tutti coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse.

A ciascun soggetto ammesso alla fase successiva sarà inviata una lettera di invito a presentare un’offerta irrevocabile di acquisto entro il termine ivi comunicato.

Per maggiori informazioni e dettagli consultare il sito internet www.bancaditalia.it/chi-siamo/beni-immobili.

