ASCOLI PICENO – Mercoledì 4 settembre dalle ore 20.30 presso il Padiglione delle Feste di Mister Ok, si terrà una cena per raccogliere fondi in favore dello IOM Ascoli Piceno Odv, Associazione di volontariato che da oltre 20 anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai pazienti oncologici e sostegno alle famiglie.

Una serata per goderci insieme gli ultimi scampoli dell’estate e divertirci con la musica travolgente del duo Trav&ls Piceno e le raffinate atmosfere parigine del Cafè de Paris.

Non mancherà la parentesi fashion con la sfilata di abiti firmati e vintage, gentilmente donati da alcune sostenitrici dell’associazione, che saranno battuti all’asta dal banditore d’eccezione Sandro Avigliano affiancato dalla splendida Celeste Montenovo. A curare la presentazione degli abiti, Arianna Trillini, Presidente Provinciale Federmoda, in collaborazione con la CNA.

Una serata imperdibile che rappresenta anche un momento di aggregazione di quanti fino ad ora ci hanno supportato e di chi vorrà contribuire alla causa dell’Associazione e far conoscere ai sostenitori la mission dello IOM. La cena, curata dallo chef Davide Vitelli è di € 25.

E’ possibile acquistare i biglietti presso l’ufficio dello IOM ( Palazzina B – Ospedale Mazzoni) o la sera stessa previa prenotazione 3 gg prima dell’evento al numero dell’Associazione. Segreteria IOM Ascoli Piceno OdV: 0736358406 – Carmelita Galiè 348.3714272

Il ricavato della presente manifestazione sarà destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività istituzionale dell’Associazione IOM Ascoli Piceno OdV.



