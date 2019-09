ASCOLI PICENO – Auguri a Luigia Pagliacci detta “Giggia” per i suoi 100 anni.

Nata nel 1919 ha lavorato per anni nello storico negozio Mahalla per poi dedicarsi a tempo pieno alla sua passione: la sartoria. Amante della radio, con il nome d’arte Mamma Maria, interveniva come opinionista a Radio Ascoli.

Ma la sua vera gioia sono sempre stati i nipoti. Una vita dedicata a loro aiutando la sorella Iole mamma di 6 figli.

E proprio i nipoti e i pronipoti, in questo giorno di festa, le dedicano un pensiero: “Oggi ci chiediamo: il segreto della sua longevità? Forse essere stata sempre single? Chissa’! Oppure la sua grinta, il suo attaccamento alla vita.

Grande zia Giggia che fino ad un mese fa camminavi ancora con i tacchetti. Adesso è arrivata la grande prova…la fatica degli anni che ti vedono aver perso la tua lucidità,ma nn il bene per il mondo per il quale hai sempre pregato.

Oggi la prima cosa che dice quando vede qualcuno….e’: tesoro! Ti voglio bene! Anche se nn sa perfettamente chi tu sia. Ma il suo cuore sa che comunque è una persona alla quale, a prescindere, bisogna voler bene! W la vita zia Giggia! Buon compleanno! La tua gioia di vivere ha travolto sempre tutti! Un grazie anche alle Suore Ancelle del Signore che in questi anni l’hanno amorevolmente accudita.

I tuoi nipoti e pronipoti”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.