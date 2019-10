ASCOLI PICENO – Il Patron Massimo Pulcinelli ha ringraziato pubblicamente gli oltre mille tifosi bianconeri presenti ieri sera al “Renato Curi” di Perugia e tutti coloro che tengono ai colori bianconeri:

“Sono mille i motivi per amare l’Ascoli. Uno su tutti i magnifici oltre 1000 tifosi che ieri sera, in una giornata lavorativa, ci hanno accompagnati a Perugia senza far mancare per un solo minuto il loro apporto, la loro spinta, tutta la loro voglia di essere un team vincente.

Per esserlo ci vorrà la totale coesione tra le componenti società-istituzioni-squadra-tifosi- sponsor (e l’ordine è del tutto casuale). Solo così l’Ascoli negli anni futuri potrà tornare là dove tutti speriamo da sempre.

Grazie, quindi, ai nostri meravigliosi tifosi, ai mille di Perugia e a tutti quelli che quotidianamente dedicano anche un secondo della loro giornata ai colori bianconeri.

Stateci vicino come avete sempre fatto. L’Ascoli Calcio sarà al vostro fianco, per ascoltarvi, aiutarvi, per condividere tutto l’amore che ci lega a questa splendida maglia.

E’ un preciso impegno.

Massimo Pulcinelli”

