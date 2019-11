ASCOLI PICENO – Importante iniziativa con protocollo sancito da più enti nella città delle Cento Torri l’11 novembre.

E’ stato firmato questa mattina nella sala De Carolis e Ferri ad Ascoli, alla presenza del Sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore ai Servizi Sociali Massimiliano Brugni, del Vescovo della diocesi di Ascoli Piceno Giovanni D’Ercole e del dirigente comunale Paolo Ciccarelli, il Protocollo d’intesa per la realizzazione di una comunità inclusiva.

L’accordo, sottoscritto dall’Amministrazione Comunale, dal PAS (Polo Accoglienza Solidarietà), dall’Associazione Il Mattino, dall’Associazione “Le Querce di Mamre”, dall’Ente Pastorale “Caritas Diocesana”, dall’Associazione “Banco di Solidarietà ARCA”, dalla Casa di Procura dell’Istituto delle Suore Oblate del SS Redentore, ha l’obiettivo di creare una rete d’inclusione per contrastare la povertà e per far fronte alle emergenze sociali nel rispetto del principio di sussidiarietà.

L’auspicio dell’Amministrazione è che “tale Protocollo venga ampliato e sottoscritto da quanti vorranno collaborare in maniera attiva alla realizzazione delle attività previste”.

