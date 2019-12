ASCOLI PICENO – “Con decorrenza dalle ore 13 del 3 dicembre l’amministrazione provinciale di Ascoli ha disposto, con propria ordinanza, la riapertura al transito della S.P. 64 Nursina nel tratto dal km 14+694, valico di Forca Canapine e fine strada, al km 12+858, punto intersezione con la strada comunale che conduce agli impianti sciistici. Il provvedimento non reca limitazioni al traffico pesante, mentre il limite di velocità di percorrenza è stato fissato a 30 km orari”.

Questa la nota ufficiale della Provincia di Ascoli.

“Si aggiunge dunque un nuovo ed importante tassello nel ripristino della viabilità post sisma grazie all’Anas soggetto attuatore e alla struttura territoriale Marche che hanno ultimato con grande sollecitudine i lavori in un ulteriore tratto di questa arteria provinciale che è stata e sarà oggetto di complessi interventi di sistemazione – evidenzia il Presidente della Provincia Sergio Fabiani – tale riapertura si inquadra in sinergia con la recente conclusione delle opere sul tratto umbro della strada di proprietà della Provincia di Perugia che conduce al valico di Forca Canapine. Il ripristino di questo tratto della S.P. 64 – sottolinea il Presidente Fabiani – agevola tutti gli utenti della strada ed, in particolare, va incontro alle esigenze dei privati impegnanti nella ristrutturazione dei fabbricati lesionati dagli eventi sismici e situati in prossimità del valico. Inoltre – conclude Fabiani – l’ordinanza provinciale, resa possibile dall’intervento dell’Anas a cui va la mia gratitudine, costituisce un importante supporto per la ripresa delle attività economiche del comprensorio”.

Entrando nel dettaglio dei lavori eseguiti dall’Anas, dell’importo di 40 mila euro, vi sono il disgaggio di volumi rocciosi e una serie di apprestamenti per la sicurezza con la realizzazione di elementi di new jersey e il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale. E’ importante precisare che gli interventi eseguiti dall’Anas sono necessari per la messa in sicurezza del tratto di strada interessata dalla riapertura e fanno parte dei lavori che interesseranno nei prossimi mesi tutta la strada provinciale Nursina (dal km 4+800 al km 13+900) per un importo totale di circa 12,5 milioni di euro.

Da evidenziare che la S.P. 64 “Nursina” era stata chiusa totalmente al transito successivamente agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016. Quindi, in funzione di bypass Marche – Umbria, l’arteria era stata oggetto di riapertura parziale, con ordinanza provinciale del 21 febbraio 2018, dal Km. 0+000 (incrocio con la S.P. 129 “Trisungo – Tufo”) al Km. 4+800 (incrocio con lo svincolo della S.S. 685 “Delle Tre Valli Umbre”), seppure con il limite per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate e sempre con velocità di percorrenza di 30 Km orari.