CASTEL DI LAMA – Partenza al di sopra delle aspettative per il calendario degli eventi natalizi del Comune di Castel di Lama.

Già dalle prime ore della mattina dell’8 dicembre, sono state circa 270 le persone che si sono ritrovate presso la zona alta del paese per partecipare alla nona edizione del Memorial Davide Capponi, la gara podistica organizzata dall’Associazione Sportiva ASD XTeig per ricordare il giovane amico e per fare beneficenza.

Oltre il percorso competitivo di 10 chilometri, che ha visto come vincitore il giovane Stefano Massimi, c’era quello non competitivo da 5km, il cui ricavato, circa 570 euro, sarà donato alla Debra, l’associazione senza scopo di lucro che supporta su tutto il territorio italiano bambini e adulti affetti da Epidermolisi Bollosa.



Grande partecipazione anche nel pomeriggio all’inaugurazione della casetta di Babbo Natale, nella parte bassa del paese, in diversi bambini hanno lasciato le loro letterine e si sono fatti una foto insieme a Babbo Natale.



I prossimi appuntamenti sono fissati per sabato 14 dicembre alle ore 18, con lo spettacolo teatrale per bambini “Canto di un pastore”, a cura di Terrateatro e per domenica del 15 dicembre, ore 21, con il concerto a cura di Ensemble chitarristico Piceno. Entrambi si terranno presso la sala Consiliare del Comune.

