ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza Sindacale 843 del 27 dicembre l’amministrazione comunale di Ascoli dispone, durante la manifestazione “Capodanno in Piazza” che si svolgerà nel centro storico cittadino il giorno 31 dicembre, a decorrere dalle ore 18 fino alle ore 6 del giorno successivo, primo gennaio 2020, il divieto assoluto:

ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, alimenti e bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie o bicchieri di vetro, lattine e contenitori in metallo;

di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di alimenti e bevande;

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.