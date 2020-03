ANCONA – Il Webinar “Smart Office: come organizzare il lavoro da remoto” che si terrà il 17 marzo dalle ore 10 alle 12.30, si colloca all’interno delle iniziative di informazione e formazione sulle applicazioni delle tecnologie 4.0 e delle opportunità di web marketing per i diversi settori produttivi promosse dalla Camera di Commercio delle Marche, attraverso i Punti Impresa Digitale e il progetto Eccellenze in Digitale.

Per venire incontro alle esigenze delle imprese che in questo periodo stanno fronteggiando l’emergenza Covid-19, la Camera di Commercio delle Marche ha deciso di organizzare un seminario in video-conferenza per gestire il lavoro in modalità smart.

Non potendo prevedere manifestazioni pubbliche la formazione del progetto “Eccellenze in Digitale” e del PID è stata trasformata webinar, modalità innovativa e dopo il successo dei primi due eventi organizzati il 27 febbraio e il 3 marzo sul tema dei modelli di business online e del webcopyright, si è deciso di proseguire con i servizi di formazione dedicati alle imprese iscritte alla Camera di Commercio, erogandoli a distanza dalla sede di Ancona.

Nell’era digitale, il lavoro si svolge sempre di più fuori dagli uffici tradizionali e su più dispositivi: il seminario del Punto Impresa Digitale e di Eccellenze in Digitale presenterà alle aziende partecipanti gli strumenti migliori per gestire da remoto le attività aziendali.

IL PROGRAMMA. Durante il seminario verranno presentati il concetto di Cloud e le opportunità legate a queste tecnologie, insieme alle trasformazioni che queste comportano per l’organizzazione del lavoro.

Verranno presentate soluzioni pratiche che permettono la dematerializzazione dei documenti e il lavoro collaborativo da remoto (soluzioni di storage e archiviazione condivisa, suite di scrittura documenti condivise, strumenti di streaming e videoconferenza).

Verranno inoltre presentati software di project management, utili a gestire da remoto i flussi di lavoro e i progetti operativi, e le soluzioni del sistema camerale per la gestione e l’accesso digitale a pratiche e servizi per le aziende. I partecipanti saranno inoltre coinvolti in una valutazione del loro stato di digitalizzazione, attraverso lo strumento del SELFI 4.0.

COME PARTECIPARE. Il Seminario non si svolgerà in presenza, ma in modalità di conferenza web e sarà quindi fruibile direttamente online. Il link per partecipare alla conferenza web, verrà inviato all’indirizzo e-mail dei partecipanti che hanno già effettuato la registrazione. Link Iscrizioni su Eventbrite

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.