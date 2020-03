Follia Ninkovic: esula la quarantena in Serbia, denunciato anche Jovic

Sono stati visti per le strade di Belgrado sia l’attaccante del Real Madrid, Jovic che e il fantasista dell’Ascoli, Nikola Ninkovic, senza rispettare il regime di quarantena previsto dalle norme

ASCOLI PICENO – La società bianconera sta facendo gli accertamenti e le verifiche del caso. Si troverebbero in Serbia, visti per le strade di Belgrado sia l’attaccante del Real Madrid, Jovic che e il fantasista dell’Ascoli, Nikola Ninkovic, senza rispettare il regime di quarantena previsto dalle norme emanate per contenere il contagio del coronavirus.

Secondo il ministero della Salute, il numero di casi in Serbia si attesta sui 90. “Se durante il controllo rileveremo la violazione del regime di autoisolamento, saranno inviati in quarantena”. La premier serba Ana Brnabic: “Abbiamo visto alcuni nostri calciatori che militano all’estero e che sono rientrati senza rispettare le regole di auto-isolamento, sono esempi di cui le nostre autorità dovranno occuparsi”. Il ministro dell’interno Nebojsa Stefanovic ha confermato la denuncia penale nei confronti di alcuni sportivi, senza indicarne l’identità. “Abbiamo denunciato anche alcuni noti esponenti dello sport. Costoro ne risponderanno dinanzi ai giudici”.

