Numeri che segnalano una tendenza positiva e ormai affermata. Che però sono in netto contrasto con le previsioni che hanno portato la giunta, solo lo scorso 3 aprile, a investire 10 milioni di donazioni private per l’ospedale Covid-19 alla Fiera di Civitanova

ASCOLI PICENO – Una buona notizia, indubbiamente, e anche il termometro migliore per valutare la pressione sul sistema sanitario regionale dell’emergenza coronavirus. Sono ben 109 i posti letto che si sono liberati negli ultimi 12 giorni nelle Marche in Terapia Intensiva e Semi-Intensiva.

Per l’esattezza sono 41 i posti letto liberati in Terapia intensiva rispetto al 30 marzo e 60 in meno quelli di semi-intensiva (picco il 31 marzo).

Evoluzione del tutto contraria a quella prospettata dalla giunta e che ha portato all’approvazione della delibera del 3 aprile con la quale si realizza un ospedale Covid-19 alla Fiera di Civitanova per 90 posti letto previsti al costo stimato di 10 milioni di euro.

Per gli approfondimenti rimandiamo ai seguenti link.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.