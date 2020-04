Il bilancio in provincia

ASCOLI PICENO – 952 persone controllate, 178 attività commerciali monitorate.

Questo il bilancio, nel Piceno, dei servizi anti-Coronavirus eseguiti dalle Forze dell’Ordine a Pasquetta il 13 aprile, diffuso dalla Prefettura di Ascoli.

Più di mille accertamenti in provincia con 33 sanzioni per mancato rispetto delle norme emesse da Governo, Regione e Comuni per contrastare il contagio del Covid-19.

