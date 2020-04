SCORRI IN BASSO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

ORE 10 DATI PROTEZIONE CIVILE Ad oggi, 24 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.173 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri.

22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri.

82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.368 in Lombardia, 12.509 in Emilia-Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in Veneto, 6.133 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.273 nelle Marche, 4.492 nel Lazio, 2.943 in Campania, 1.827 nella Provincia autonoma di Trento, 2.933 in Puglia, 1.320 in Friuli Venezia Giulia, 2.320 in Sicilia, 2.079 in Abruzzo, 1.093 nella Provincia autonoma di Bolzano, 322 in Umbria, 804 in Sardegna, 821 in Calabria, 354 in Valle d’Aosta, 229 in Basilicata e 200 in Molise.

ORE 20.30 Più di 200 accertamenti anti-Covid a San Benedetto, una multa

ORE 20 Covid-19, in Abruzzo solo 18 casi su 1732 tamponi fatti: sei decessi

ORE 19.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Sono nove i decessi nelle ultime 24 ore, sono 874 le vittime in totale in regione.

Di seguito il report completo, GORESarancio24042020_18

ORE 18 Vivenda: “Con le mense scolastiche chiuse ci impegniamo a ricollocare i nostri lavoratori in altri settori chiave del Gruppo La Cascina”

ORE 17.45 Covid-19, Numero Verde Marche: chiamate in diminuzione

ORE 17.30 Coronavirus, proposta dei commercialisti: “Diversificare gli interventi per i vari cluster d’impresa”

ORE 17 Covid-19, multa a Grottammare sul lungomare per “spostamento non consentito”

ORE 16 “Bella ciao in ogni casa”, il 25 aprile iniziativa online sulla Resistenza

ORE 15 “Stop alle zone rosse in Abruzzo”, Marsilio firma la revoca dell’ordinanza restrittiva

ORE 14.30 Ambulanti: “Siamo abbandonati, nessuno pensa a noi per la Fase 2”

ORE 14 Scendono ancora i ricoverati nelle Marche per Covid-19 a partire da quelli in intensiva: sono oggi 61, ben 108 in meno al massimo di fine marzo (169) e dieci in meno rispetto a ieri.

Il numero di ricoverati in semi-intensiva resta stabile a 165; 479 sono i ricoverati non in intensiva e 226 in area post critica (totale 831).

Ricordiamo che a Civitanova è in corso di realizzazione un ospedale alla Fiera con 42 posti per ricoveri in Intensiva e 42 in Semi-Intensiva.

ORE 13.30 DATI GORES

I contagiati per provincia: Pesaro 2401 (+27), Ancona 1785 (+17), Macerata 976 (+20), Fermo 412 (+10), Ascoli 275 (+1), extra regione 179 (+1).

Qui il Pdf completo Report_schema_sintetico_monitoraggio_agg_24aprile2020_ore12 (1)

ORE 12 “Farmaco sospeso” a San Benedetto, un aiuto per coloro che sono in difficoltà

ORE 10 ELABORAZIONI DATI GORES Giornata in leggera controtendenza rispetto alla settimana precedente per quanto riguarda i dati mattutini forniti dalla Regione Marche. Analizziamoli con i soliti quattro indicatori:

a) il dato più confortante è il numero di tamponi analizzati, 1440, soltanto 13 in meno del record di due giorni fa.

b) Torna però a salire sopra l’1% la percentuale di nuovi positivi sul totale, per la precisione +1,3%: livello che non si raggiungeva dallo scorso 17 aprile.

c) Aumenta sopra il 5% la percentuale di tamponi positivi sul totale: 5,3% per l’esattezza. Nell’ultima settimana solo una volta è stato riscontrato un valore superiore.

d) Intanto il numero di positivi assoluto ha superato quota 6 mila: per la precisione 6028.

ORE 9.40 DATI GORES Sono 76 i positivi per Covid-19 accertati nelle ultime 24 dal Gores Marche. Il numero è in aumento rispetto agli ultimi giorni anche se va considerato che il numero di tamponi analizzati, 1440, è il più alto dall’inizio.

Di seguito il report completo GORESblu24042020_9

