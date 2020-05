ASCOLI PICENO – Lavori in corso in via Trebbiani e sul Ponte Romano a partire dalla prossima settimana.

L’Amministrazione Comunale informa che da mercoledì 6 maggio fino a martedì 30 giugno, salvo conclusione anticipata dei lavori, è istituito il senso unico di marcia con direzione est-ovest (centro-periferia) in via E. Trebbiani e sul Ponte Romano per lavori di scavo per la realizzazione di condotte fognarie e idriche.

A tal proposito, è istituito l’obbligo di svolta a destra in direzione di via San Serafino da Montegranaro per tutte le provenienze da via A. Rigantè all’intersezione con Largo A. Clementoni e l’obbligo di svolta secondo il senso di marcia per tutte le strade affluenti via E. Trebbiani. È altresì istituito il parziale restringimento della carreggiata stradale in via E. Trebbiani, in modo da assicurare una corsia di marcia di larghezza non inferiore a 3 metri.

Si comunica inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta (orario 0-24) in tutti i lati di via E. Trebbiani, il divieto di transito sul marciapiede lato nord di via E. Trebbiani per l’intera durata dei lavori e il divieto di transito sul marciapiede lato sud di via E. Trebbiani per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un tratto di condotta, a condizione che venga comunque realizzato un percorso pedonale protetto alternativo per l’intera durata dell’interdizione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.