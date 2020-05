Servizio ad hoc per aiutare le imprese e i lavoratori ad orientarsi

ASCOLI PICENO – Come funziona l’ecobonus? A chi spetta l’indennità di mille euro? Quali sono le regole per il credito di imposta sugli affitti e sull’acquisto dei Dpi?

La recente pubblicazione definitiva del Decreto “Rilancio” ha ufficializzato numerosissimi provvedimenti per il mondo delle imprese e del lavoro.

Cna di Ascoli Piceno ha attivato un servizio ad hoc per aiutare le imprese e i lavoratori ad orientarsi per non perdere nessuna opportunità di ripartenza.

Per visualizzare un riassunto del Decreto clicca QUI

Compila il form Cna con i settori/servizi di tuo interesse https://it.surveymonkey.com/r/rilancionl

