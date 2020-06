SPINETOLI – Il Piceno si è svegliato con una bruttissima notizia.

Provincia scossa dall’omicidio avvenuto lungo la pista ciclabile di Pagliare del Tronto nella mattinata del 3 giugno. La vittima è C.A., ex carabiniere in servizio a Monsampolo, sospeso da diversi anni dal servizio per un’inchiesta per concussione: è stato ucciso da diversi colpi di pistola.

Il Colonnello e Comandante del Comando Provinciale, Ciro Niglio, lancia un appello alla cittadinanza: “Chi ha visto qualcosa, o era presente, sulla pista ciclabile tra Pagliare del Tronto e Monsampolo dalle 8 alle 9.30 di oggi, contatti immediatamente i carabinieri o si rechi nella Stazione più vicina”.

Si cercano, quindi, testimonianze sul grave delitto commesso questa mattina. Il responsabile (non è esclusa la presenza, comunque, di almeno un complice) si è dato immediatamente alla fuga.

