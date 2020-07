Qui tutte le info per la presentazione della domanda

ASCOLI PICENO – Da questa settimana è possibile fare richiesta per usufruire del servizio di mensa scolastica gratuitamente o a prezzo ridotto.

Si rammenta che dal 1° luglio al 31 luglio sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno.

Modalità per la compilazione e la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo e dovranno pervenire, complete di attestazione Isee in corso di validità completa di Dsu e firmata dal dichiarante (la tariffazione agevolata spetta esclusivamente ai residenti nel Comune di Ascoli Piceno) all’Ufficio Protocollo di questo Ente, in una delle seguenti modalità:

a mezzo pec : comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

a mezzo e-mail : protocollo@comune.ap.it

solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate, consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Arringo, 7 aperto dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, oppure tramite raccomandata A.R.

Informazioni e chiarimenti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 3332072310 – 3386612225 dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e chiedere delle signore Francesca Nespeca e Rita Aureli (indirizzi e mail f.nespeca@comune.ap.it e r.aureli@comune.ap.it ). Il presente avviso e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet comunale www.comuneap.gov.it e presso il Servizio U.R.P. sito in Piazza Arringo,7.

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18382

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.