ASCOLI PICENO – Proseguono i lavori su Ponte Romano e via Trebbiani nel capoluogo.

Prorogate ad Ascoli le Ordinanze Dirigenziali numeri 179 e 206, rispettivamente del 30 aprile e del 15 maggio, dal 1 luglio al 31 luglio, salvo conclusione anticipata dei lavori, per la regolamentazione della circolazione veicolare in Ponte Romano e in via E. Trebbiani per lavori di scavo per la realizzazione di condotte fognarie ed idriche.

Per ulteriori info: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18383.

