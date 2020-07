COLLI DEL TRONTO – Colli del Tronto presenta il suo cartellone estivo “& State nel cuore”, giunta alla seconda edizione.

Una serie di eventi, ridotti rispetto all’anno passato e rigorosamente all’aperto.

“Abbiamo fatto la scelta di non fare troppe cose – commenta il Sindaco Andrea Cardilli – ma sicuramente non potevamo rinunciare ai nostri appuntamenti all’aperto. Non poteva mancare un’importante novità: il ritorno, dopo oltre 50 anni, della Fiera di Santa Cristina”.

La Fiera di Santa Cristina inizierà ufficialmente alle 17:30 del 24 luglio con l’inaugurazione della Fonte, poi dalle ore 18 fino a mezzanotte (del 24 e 25 luglio) al centro storico di Colli ci saranno artigianato, antichi mestieri, hobbistica, stand gastronomici e la famosa Porcannanze della Pro Loco. Per i più piccoli tanti giochi di una volta, con animazione di artisti di strada e giocolieri.

Diversi saranno gli appuntamenti del giovedì con il Colli film Festival ad ingresso gratuito: si parte il 16 luglio con “Il Re Leone Live action” di Jon Favreau, presso il Parco della Pace; 23 luglio “Viaggi di Nozze” con Carlo Verdone in Piazza XXV Aprile; 13 agosto “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese in Piazza del Popolo; 20 agosto Green Book di Peter Farrelly, in Piazza del Popolo; 3 settembre “Continuavano a chiamarlo Trinità”, in Piazza XXV Aprile.

Il 30 luglio e il 27 agosto, alle ore 20, si svolgeranno le due serate gourmet “Ville Collesi” rispettivamente a Villa Mastrangelo e a Villa Monti.

Musica e degustazione di vini e prodotti locali per il 21 agosto, quando il Giacinto Cistola Trio feat Gianluca Caporale/Plays Coltrane si esibirà in un concerto Jazz al Centro Storico Colli Alto (ore 19).

Il cartellone degli eventi nasce dalla collaborazione del Comune, la Pro Loco e diverse associazioni del territorio, da quest’anno anche la “Nessun dorma” di Pagliare (per Colli Film Festival).

Per ogni evento verranno rispettate tutte le norme sulla sicurezza e riguardo il Covid.

